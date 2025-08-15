प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान- 2025 के अंत तक आ जाएंगे भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स 

2025 के अंत तक आ जाएंगे भारत में बने सेमीकंडक्टर

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:14 am Aug 15, 202509:14 am

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (15 अगस्त) सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मिशन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र और मेड-इन-इंडिया चिप्स पर मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2025 के अंत तक मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएंगी। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी तकनीक-संचालित है और तकनीकी उत्कृष्टता ही सफलता की कुंजी है।