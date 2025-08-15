प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान- 2025 के अंत तक आ जाएंगे भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स 

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान- 2025 के अंत तक आ जाएंगे भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स
क्या है खबर?
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (15 अगस्त) सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मिशन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र और मेड-इन-इंडिया चिप्स पर मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2025 के अंत तक मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स बाजार में आ जाएंगी। मोदी ने कहा कि 21वीं सदी तकनीक-संचालित है और तकनीकी उत्कृष्टता ही सफलता की कुंजी है।
मंजूरी
नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में कैबिनेट ने 45.94 अरब रुपये (करीब 4,000 अरब रुपये) के निवेश से 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत बनाई जाएंगी। इनमें से 2 भुवनेश्वर, ओडिशा में होंगी, जबकि 1-1 पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। इससे भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को काफी मजबूती मिलेगी।
लक्ष्य
'नया भारत' थीम के साथ 2047 का लक्ष्य
इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम 'नया भारत' है। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' यानी एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का विजन तकनीक, नवाचार और उद्योग में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। सेमीकंडक्टर मिशन भी इस दिशा में देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में देश को वैश्विक तकनीकी शक्ति और प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाने में मदद करेगा।