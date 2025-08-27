पिक्सल और ध्रुव स्पेस ने स्पेस-X के रॉकेट से लॉन्च किए उपग्रह, पृथ्वी की करेंगे निगरानी
क्या है खबर?
बेंगलुरु की स्टार्टअप पिक्सल स्पेस और हैदराबाद की ध्रुव स्पेस ने बुधवार (27 अगस्त) को एलन मस्क की स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण ध्रुव स्पेस के लिए पहला वाणिज्यिक मिशन है, जबकि पिक्सल के हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों के बढ़ते समूह में एक और नाम जुड़ गया है। पिक्सल ने अपने तीन और फायरफ्लाई हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह भेजे, वहीं ध्रुव स्पेस उपग्रहों ने अकुला टेक और एस्पर सैट्स के पेलोड की मेजबानी की।
निगरानी
प्रक्षेपण से बढ़ेगी पृथ्वी की निगरानी
अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल द्वारा स्थापित पिक्सल हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों का निर्माण करती है, जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में बदलावों की सटीक निगरानी में मदद करते हैं। इस प्रक्षेपण के साथ पिक्सल ने अब 6 फायरफ्लाई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया है। प्रत्येक उपग्रह 40 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 मीटर रिजॉल्यूशन पर 135 से अधिक स्पेक्ट्रल बैंड कैप्चर कर सकता है। दूसरी तरफ ध्रुव स्पेस उपग्रह अवसंरचना और ग्राउंड स्टेशन विकसित करती है।
योजना
क्या है पिक्सल की भविष्य की योजना?
पिक्सल अब अपने अगले उपग्रह 'हनीबीज' के प्रक्षेपण की तैयारी कर रही है। ये उपग्रह व्यापक स्पेक्ट्रम रेंज और तेज रीविजिट के लिए फायरफ्लाइज के साथ मिलकर काम करेंगे। कंपनी के CTO क्षितिज खंडेलवाल ने कहा, "कई अन्य उपग्रहों पर काम चल रहा है, लेकिन आगामी हनीबीज विशेष हैं, क्योंकि वे हमें विद्युत-चुंबकीय स्पेक्ट्रम में और आगे ले जाएंगे और हाइपरस्पेक्ट्रल क्षमताओं को बढ़ाएंगे और उन उपयोग मामलों की संख्या में वृद्धि करेंगे, जिन्हें हम लक्षित कर सकते हैं।"