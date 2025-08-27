पिक्सल और ध्रुव स्पेस ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं (तस्वीर: एक्स/@Marswalkerr)

पिक्सल और ध्रुव स्पेस ने स्पेस-X के रॉकेट से लॉन्च किए उपग्रह, पृथ्वी की करेंगे निगरानी

क्या है खबर?

बेंगलुरु की स्टार्टअप पिक्सल स्पेस और हैदराबाद की ध्रुव स्पेस ने बुधवार (27 अगस्त) को एलन मस्क की स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण ध्रुव स्पेस के लिए पहला वाणिज्यिक मिशन है, जबकि पिक्सल के हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों के बढ़ते समूह में एक और नाम जुड़ गया है। पिक्सल ने अपने तीन और फायरफ्लाई हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह भेजे, वहीं ध्रुव स्पेस उपग्रहों ने अकुला टेक और एस्पर सैट्स के पेलोड की मेजबानी की।