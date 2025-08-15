पर्सिवियरेंस रोवर को मंगल पर मिली एलियन वस्तु जैसी चट्टान, नासा ने बताई सच्चाई 

नासा के पर्सिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अजीब आकार वाली चट्टान की तस्वीर खींची है, जिसे लोग मध्ययुगीन हेलमेट से तुलना कर रहे हैं। यह रोवर फिलहाल लाल ग्रह पर एलियन जीवन के संकेत खोजने में जुटा है। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं। किसी ने इसे गैंडाल्फ की टोपी कहा, तो किसी ने सॉर्टिंग हैट का नाम दिया। यह तस्वीर नासा की सप्ताह की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर भी चुनी गई।

अटकलें सोशल मीडिया पर अटकलों की बौछार तस्वीर सामने आते ही लोगों ने इसके बारे में तरह-तरह के अनुमान लगाए। कुछ ने कहा कि यह मंगल पर किसी प्राचीन समुद्र का अवशेष हो सकता है, तो किसी ने मजाक में इसे मंगल ग्रह के भैंसे का गोबर बता दिया। किसी ने इसे उतरा हुआ मौसम का गुब्बारा माना। इस रहस्यमयी आकार ने अंतरिक्ष प्रेमियों और आम लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी, जिससे यह तस्वीर इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई।

हकीकत हकीकत में क्या है यह 'हेलमेट'? वैज्ञानिकों ने बताया कि यह कोई एलियन वस्तु नहीं, बल्कि एक चट्टान है, जिसका आकार टोपी जैसा है। यह गोलाकार कणों से बनी है, जो ज्वालामुखी गतिविधि या उल्कापिंडों के टकराव से बने हैं। इसका आकार संभवतः वायु अपरदन, ज्वालामुखी गतिविधियों और प्राचीन भूजल से खनिज जमाव जैसी प्रक्रियाओं के कारण बना है। पर्सिवियरेंस टीम ने इसका नाम 'हॉर्नफ्लाया' रखा है, जो मंगल की सतह पर अक्सर दिखने वाले पिरामिडनुमा आकार जैसा है।