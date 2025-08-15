व्हाट्सऐप पर ग्रुप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं

व्हाट्सऐप पर ग्रुप कॉल कैसे करें शेड्यूल? यहां जानिए तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:02 am Aug 15, 202510:02 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने ग्रुप कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब यूजर्स किसी भी ग्रुप या कॉन्टैक्ट के साथ कॉल को पहले से शेड्यूल कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर ऑफिस मीटिंग, पारिवारिक बातचीत या दोस्तों के साथ तय समय पर जुड़ने के लिए बनाया गया है। कॉल शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों को स्वतः रिमाइंडर भेजा जाएगा, जिससे कोई भी मीटिंग रह ना जाए।