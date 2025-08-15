व्हाट्सऐप पर ग्रुप कॉल कैसे करें शेड्यूल? यहां जानिए तरीका
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने ग्रुप कॉलिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब यूजर्स किसी भी ग्रुप या कॉन्टैक्ट के साथ कॉल को पहले से शेड्यूल कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर ऑफिस मीटिंग, पारिवारिक बातचीत या दोस्तों के साथ तय समय पर जुड़ने के लिए बनाया गया है। कॉल शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों को स्वतः रिमाइंडर भेजा जाएगा, जिससे कोई भी मीटिंग रह ना जाए।
#1
व्हाट्सऐप पर कॉल शेड्यूल करने का तरीका
ग्रुप के लिए कॉल शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप ऐप खोलें और 'कॉल्स टैब' पर जाएं। यहां 'कॉल आइकन' पर टैप करें और वह कॉन्टैक्ट या ग्रुप चुनें, जिसे आप कॉल करना चाहते हैं। कॉल तुरंत शुरू करने के बजाय 'शेड्यूल कॉल' विकल्प चुनें। अब आपके पास तारीख और समय तय करने का विकल्प होगा। आप चाहें तो इसे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के रूप में भी सेट कर सकते हैं।
#2
आगे क्या करें?
तारीख और समय चुनने के बाद हरे बटन पर टैप करके पुष्टि करें। शेड्यूल की गई कॉल आपकी 'अपकमिंग कॉल्स' लिस्ट में दिखाई देगी। कॉल का समय नजदीक आने पर व्हाट्सऐप सभी प्रतिभागियों को नोटिफिकेशन के जरिए याद दिलाएगा। अगर आपने ग्रुप कॉल शेड्यूल की है, तो सभी मेंबर्स को एक साथ नोटिफिकेशन भेजी जाएगी। व्हाट्सऐप ने इस अपडेट के साथ इन-कॉल इंटरैक्शन टूल भी जोड़े हैं, जिनसे यूजर्स इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।