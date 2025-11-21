परप्लेक्सिटी का कॉमेट AI ब्राउजर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च (तस्वीर: परप्लेक्सिटी)

परप्लेक्सिटी का कॉमेट AI ब्राउजर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च, कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:36 am Nov 21, 202511:36 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्च इंजन परप्लेक्सिटी ने अपना नया AI ब्राउजर कॉमेट एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। इससे पहले यह ब्राउजर सिर्फ डेस्कटॉप पर उपलब्ध था। अब लोग इसे अपने फोन में डिफॉल्ट सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर असिस्टेंट को टैब का नाम बताकर सवाल पूछ सकते हैं और वॉइस मोड से सभी खुले टैब की जानकारी एक साथ जान सकते हैं। यह सब ब्राउजिंग को और आसान बनाता है।