परप्लेक्सिटी का कॉमेट AI ब्राउजर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च, कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं?
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्च इंजन परप्लेक्सिटी ने अपना नया AI ब्राउजर कॉमेट एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। इससे पहले यह ब्राउजर सिर्फ डेस्कटॉप पर उपलब्ध था। अब लोग इसे अपने फोन में डिफॉल्ट सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर असिस्टेंट को टैब का नाम बताकर सवाल पूछ सकते हैं और वॉइस मोड से सभी खुले टैब की जानकारी एक साथ जान सकते हैं। यह सब ब्राउजिंग को और आसान बनाता है।
फीचर्स
रिसर्च, शॉपिंग और एड ब्लॉकर की सुविधा
कॉमेट ब्राउजर यूजर की तरफ से रिसर्च और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। यूजर देख सकते हैं कि असिस्टेंट उनके लिए कौन-सा काम कर रहा है। एंड्रॉयड वर्जन में इन-बिल्ट ऐड ब्लॉकर भी है, जिससे ब्राउजिंग बिना परेशान करने वाले विज्ञापनों के हो जाती है। कंपनी जल्द ही और नए फीचर्स जोड़ने वाली है, जैसे साइट्स पर काम करने वाला कन्वर्सेशनल एजेंट, क्विक एक्शन शॉर्टकट और नया पासवर्ड मैनेजर, ताकि ब्राउजर और भी उपयोगी बन सके।
अन्य
iOS पर भी आने की तैयारी और सुरक्षा चिंताएं
कंपनी ने कहा कि कॉमेट ब्राउजर जल्द iOS पर भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी एंड्रॉयड उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि कई कंपनियां इसे अपने डिवाइस में जोड़ने में रुचि दिखा रही हैं। बाजार में AI ब्राउजर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इनमें मौजूद कमजोरियों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि AI से जुड़े हमलों को रोकने के लिए नई तरह की सुरक्षा सोच की जरूरत होगी, जिस पर कंपनियां अभी काम कर रही हैं।