व्हाट्सऐप को लेकर नहीं करें ये गलतियां, हमेशा के लिए बैन हो सकता है अकाउंट

व्हाट्सऐप आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन गया है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियां भी आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद करा सकती हैं। कई लोग सोचते हैं कि बैन सिर्फ बड़े मामलों में होता है, लेकिन व्हाट्सऐप का सिस्टम आपके व्यवहार और इस्तेमाल के तरीके को भी ध्यान से देखता है। बार-बार की गई छोटी गलती भी अकाउंट को हमेशा के लिए लॉक कर सकती है, जिससे आप चैट, ग्रुप और कॉल खो सकते हैं।

#1 अनऑफिशियल ऐप इस्तेमाल की गलती व्हाट्सऐप सबसे पहले उन अकाउंट्स को निशाना बनाती है जो GB व्हाट्सऐप, यो व्हाट्सऐप या व्हाट्सऐप प्लस जैसे मॉडिफाइड ऐप इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप अतिरिक्त फीचर तो दिखाते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा कमजोर कर देते हैं। इनसे एन्क्रिप्शन खराब हो सकता है और मालवेयर का खतरा बढ़ जाता है। व्हाट्सऐप ऐसे ऐप पहचानकर नंबर को सीधे बैन कर सकता है। इसलिए हमेशा सिर्फ ऑफिशियल व्हाट्सऐप ही इस्तेमाल करना चाहिए।

#2 स्पैम और गलत मैसेज भेजने की गलती बहुत ज्यादा लोगों को एक जैसा मैसेज भेजना, अनजान लोगों को ग्रुप में जोड़ना या बार-बार ब्रॉडकास्ट भेजना भी अकाउंट को खतरे में डाल देता है। अगर कई यूजर आपको रिपोर्ट कर दें, तो सिस्टम आपको स्पैमर समझकर तुरंत बैन कर सकता है। इसी तरह गाली-गलौज, धमकी, हेट स्पीच या किसी की नकल करके मैसेज भेजना भी व्हाट्सऐप की सख्त पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसे मामलों में बैन लगभग हमेशा परमानेंट होता है।