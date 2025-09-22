पेरप्लेक्सिटी ने इंडिया प्रो यूजर्स को दिया AI ब्राउजर कॉमेट का एक्सेस, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
पेरप्लेक्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ब्राउजर कॉमेट 22 सितंबर से प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह AI वेब ब्राउजर पेरप्लेक्सिटी मैक्स और प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए और केवल इनवाइट आधारित उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने प्रतीक्षा सूची में साइन-अप किया है। कंपनी ने कहा, "इस रिलीज से यूजर्स के सबसे बड़े समूह को एक ही बार में प्रतीक्षा सूची से एक्सेस मिल रहा है। हम हर सप्ताह प्रतीक्षा सूची तक पहुंच प्रदान करते रहेंगे।"
कॉमेट असिस्टेंट
ये काम करेगा कॉमेट असिस्टेंट
पेरप्लेक्सिटी ने लॉन्च की घोषणा करते हुए एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "यूजर्स को मीटिंग बुक करने या ईमेल भेजने जैसे कार्यों को ऑटोमैटिक करने के लिए कॉमेट असिस्टेंट तक भी पहुंच मिलेगी।" कंपनी ने यह नहीं बताया कि कितने यूजर्स को इस ब्राउजर का एक्सेस मिलेगा। यह कंपनी की एयरटेल के साथ साझेदारी के बाद हुआ है, जिसमें दिग्गज टेलीकॉम कंपनी के सब्सक्राइबर्स को एक साल के लिए पर्प्लेक्सिटी प्रो का एक्सेस मिला था।
चुनौती
गूगल को दे रही चुनौती
पेरप्लेक्सिटी सर्च इंजन क्षेत्र में गूगल के दबदबे को चुनौती दे रही है, जहां इसकी 90 फीसदी से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी है। यह अकेली कंपनी नहीं है, जो गूगल के सर्च पाई पर कब्जा जमा रही है, क्योंकि AI यूजर्स के इंटरनेट ब्राउज करने के तरीके को बदल रहा है। इसी कारण AI कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, OpenAI आने दिनों में एक AI ब्राउजर भी लॉन्च करने की योजना बना रही है।