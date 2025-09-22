पेरप्लेक्सिटी ने प्रो यूजर्स के लिए AI ब्राउजर कॉमेट उपलब्ध कराया है (तस्वीर: एक्स/@saidul_dev)

पेरप्लेक्सिटी ने इंडिया प्रो यूजर्स को दिया AI ब्राउजर कॉमेट का एक्सेस, मिलेंगे कई फायदे

क्या है खबर?

पेरप्लेक्सिटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ब्राउजर कॉमेट 22 सितंबर से प्रो यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यह AI वेब ब्राउजर पेरप्लेक्सिटी मैक्स और प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए और केवल इनवाइट आधारित उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने प्रतीक्षा सूची में साइन-अप किया है। कंपनी ने कहा, "इस रिलीज से यूजर्स के सबसे बड़े समूह को एक ही बार में प्रतीक्षा सूची से एक्सेस मिल रहा है। हम हर सप्ताह प्रतीक्षा सूची तक पहुंच प्रदान करते रहेंगे।"