पंथलासा समुद्र में स्थापित करेगी AI डाटा सेंटर, अरबों रुपयों की होगी बचत 

ओशन-2 प्रोटोटाइप का परीक्षण हुआ सफल

पंथलासा ने अपने ओशन-2 प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण वाशिंगटन के तट से दूर किया है। इस प्रोटोटाइप ने सिर्फ समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करके दिखाई।

गिगास्केल कैपिटल के संस्थापक माइक श्रोएफर का कहना है, "अगर, हम एक टन वजन को समुद्र में डालने और एक टन वजन को अंतरिक्ष में भेजने के खर्च की तुलना करें तो अंतरिक्ष में भेजना 100 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। ऐसे में हमें लागत के मामले में 100 गुना का फायदा है। मान लीजिए अगर, हमारा अनुमान थोड़ा गलत भी हो तो भी हमें कम से कम 10 गुना ज्यादा लागत का फायदा जरूर मिलेगा।"

इस टीम में स्पेस-X, टेस्ला और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के इंजीनियर शामिल हैं, जिन्होंने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में 14 करोड़ डॉलर (करीब 1,300 करोड़ रुपये) जुटाए हैं।