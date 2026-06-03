टेक सेक्टर में हो रही छंटनी के बीच AI ने पैदा की यह खास जॉब

FDE नौकरियों के विज्ञापनों में 729 फीसदी उछाल

एक साल में FDE नौकरियों के विज्ञापनों में 729 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनकी संख्या 643 से बढ़कर 5,300 से ज्यादा हो गई है। इन पदों के लिए कंपनियां 1.7 से 2 लाख डॉलर (करीब 155-185 लाख रुपये) तक की मोटी तनख्वाह दे रही हैं। ऐसे इंजीनियर्स की मांग है, जो AI टेक्नोलॉजी और बिजनेस की असल जरूरतों के बीच तालमेल बिठा सकें।

मैकिन्से जैसी बड़ी कंसल्टिंग फर्में भी FDEs को ढूंढ रही हैं, जिनमें कोडिंग की क्षमता के साथ-साथ क्लाइंट की जरूरतों को समझने की समझ भी हो। यह ट्रेंड आगे भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां AI पर अपना दांव लगा रही हैं।