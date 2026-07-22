चीन ने समुद्र से लॉन्च किया ग्रेविटी-1 रॉकेट, अंतरिक्ष में भेजे 9 सैटेलाइट

किसी तैरते हुए समुद्री प्लेटफॉर्म से रॉकेट लॉन्च करना एक बड़ी उपलब्धि है। इससे मिशन ज्यादा सुरक्षित और लचीले हो जाते हैं। साथ ही रॉकेट भारी पेलोड भी ले जा सकते हैं।

ग्रेविटी-1 रॉकेट छोटे और मध्यम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बना है। यह चीन के दोबारा उपयोग होने वाले रॉकेट, बड़े तियांगोंग स्पेस स्टेशन और भविष्य के चंद्रमा मिशनों जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

ग्रेविटी-2 पर पहले से ही काम चल रहा है, जिससे साफ है कि चीन कमर्शियल स्पेस लॉन्च में एक बड़ा नाम बनना चाहता है।