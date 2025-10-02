LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / एजेंटिक AI फीचर्स वाला ओपेरा निऑन ब्राउजर हुआ लॉन्च, जानिए इसके फीचर्स
लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 02, 2025
04:14 pm
क्या है खबर?

वेब ब्राउजर कंपनी ओपेरा सॉफ्टवेयर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स वाला वेब ब्राउजर 'ओपेरा निऑन' लॉन्च किया है। इसे यूजर्स की ओर से सीधे कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें टास्क, कार्ड और निऑन डू जैसे खास टूल्स शामिल हैं, जो ऑनलाइन काम को आसान बनाते हैं। कंपनी का कहना है कि यह ब्राउजर खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अपने दैनिक जीवन में AI का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।

खासियत

ओपेरा निऑन की खासियत

इस ब्राउजर का टास्क फीचर एक अलग काम करने की जगह बनाता है, जहां वेबसाइटें, डॉक्यूमेंट, चैट और सर्च सब एक साथ मिल जाते हैं। ये जगहें जरूरत के हिसाब से बदलती हैं और AI कई स्रोतों से जानकारी लेकर उनकी तुलना कर सकता है। वहीं, कार्ड फीचर ऐसे निर्देश देता है, जिन्हें बार-बार या मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ऑनलाइन शॉपिंग करना और मीटिंग करना और भी आसान हो जाता है।

उपलब्धता

निऑन डू और उपलब्धता

ओपेरा निऑन का सबसे खास निऑन डू टूल है, जो क्लाउड पर निर्भर रहने की बजाय सीधे ब्राउजर में काम करता है। यह टैब खोलने-बंद करने, फॉर्म भरने और वेबसाइटों पर जानकारी जुटाने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर यह मैन्युअल पुष्टि की प्रतीक्षा करता है। कंपनी ने इसे सब्सक्रिप्शन-आधारित ब्राउजर के रूप में लॉन्च किया है। अभी यह सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है और इच्छुक लोग आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करके प्रतीक्षा सूची में जुड़ सकते हैं।