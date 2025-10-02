व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है

व्हाट्सऐप लाइव और मोशन फोटो कैसे साझा करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:00 am Oct 02, 202510:00 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इसमें iOS पर लाइव फोटो और एंड्रॉयड पर मोशन फोटो का सपोर्ट दिया गया है। इस फीचर के आने से अब यूजर्स साउंड और मूवमेंट के साथ छोटी क्लिप अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकेंगे। पहले इन्हें केवल वीडियो या सामान्य फोटो के रूप में भेजना पड़ता था, लेकिन अब ये अपनी असली फॉर्मेट में साझा की जा सकेंगी।