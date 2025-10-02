LOADING...
व्हाट्सऐप लाइव और मोशन फोटो कैसे साझा करें?
व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है

व्हाट्सऐप लाइव और मोशन फोटो कैसे साझा करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 02, 2025
10:00 am
क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इसमें iOS पर लाइव फोटो और एंड्रॉयड पर मोशन फोटो का सपोर्ट दिया गया है। इस फीचर के आने से अब यूजर्स साउंड और मूवमेंट के साथ छोटी क्लिप अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकेंगे। पहले इन्हें केवल वीडियो या सामान्य फोटो के रूप में भेजना पड़ता था, लेकिन अब ये अपनी असली फॉर्मेट में साझा की जा सकेंगी।

फोटो साझा कैसे करें?

आईफोन यूजर्स अब लाइव फोटो सीधे व्हाट्सऐप पर आसानी से भेज सकते हैं। इसके लिए ऐप खोलकर चैट चुनें और '+'आइकन दबाकर फोटो-वीडियो लाइब्रेरी खोलें। लाइव फोटो सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू में लाइव बैज पर टैप करें और तुरंत भेज दें। वहीं, एंड्रॉयड पर यूजर्स गैलरी से मोशन फोटो चुन सकते हैं। प्रीव्यू में मोशन टॉगल ऑन करने के बाद भेजने पर फोटो मूवमेंट और आवाज के साथ जाएगी।

नए फीचर्स भी शामिल

इस अपडेट में फोटो सपोर्ट के अलावा और भी कई बदलाव किए गए हैं। अब यूजर्स को AI चैट थीम, कॉल बैकग्राउंड, नए स्टिकर पैक और एंड्रॉयड पर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही आसान ग्रुप सर्च का विकल्प भी जोड़ा गया है। हालांकि, फोटो प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव लाइव और मोशन फोटो शेयरिंग सपोर्ट है, जिससे चैटिंग अनुभव और भी दिलचस्प और आकर्षक बन गया है।