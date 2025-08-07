OpenAI आज लॉन्च करेगी GPT-5 AI मॉडल, मिल सकते हैं ये फीचर्स
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI आज अपने नए AI मॉडल GPT-5 को लॉन्च करने वाली है। भारतीय समयानुसार आज (7 अगस्त) रात 10:30 बजे कंपनी एक लॉन्च इवेंट आयोजित करेगी, जिसमें चैटबॉट की खासियत के बारे में बताया जाएगा। इवेंट के टीजर में 'LIVE5TREAM' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि GPT-5 की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आधिकारिक लॉन्च से पहले इसके फीचर्स से जुड़ी कुछ जानकारियां लीक हो गई हैं।
खूबियां
GPT-5 में मिल सकती हैं नई और समझदार खूबियां
GPT-5 को GPT-4 और GPT-4o से बड़ा और स्मार्ट अपग्रेड माना जा रहा है। इसमें बेहतर तर्क शक्ति, लंबी बातचीत की समझ, और भ्रम की स्थिति को कम करने जैसे सुधार मिल सकते हैं। GPT-5 को ज्यादा टूल-अवेयर बनाने पर भी जोर हो सकता है, यानी यह जटिल और बहु-चरणीय टास्क को समझकर पूरा करने में ज्यादा सक्षम हो सकता है। गणित, कोडिंग और रिसर्च जैसे प्रोफेशनल कामों में भी इसकी सटीकता और उपयोगिता पहले से अधिक हो सकती है।
अन्य
मल्टीमॉडल, मेमोरी और परफॉर्मेंस पर भी नजरें
GPT-5 को लेकर उम्मीद है कि यह मल्टीमॉडल यानी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो इनपुट को एक साथ प्रोसेस करने में सक्षम होगा। इससे बातचीत और ज्यादा नेचुरल हो सकती है। इसमें बेहतर मेमोरी फीचर भी हो सकता है, जिससे यह पहले की बातचीत को याद रख सकेगा। यह मॉडल मुफ्त यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा या सिर्फ प्लस सब्सक्राइबर्स को मिलेगा, यह साफ नहीं है। मगर इसकी लॉन्चिंग से AI दुनिया में एक नया मानक तय हो सकता है।