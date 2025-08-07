OpenAI आज लॉन्च करेगी GPT-5 AI मॉडल, मिल सकते हैं ये फीचर्स

खूबियां

GPT-5 में मिल सकती हैं नई और समझदार खूबियां

GPT-5 को GPT-4 और GPT-4o से बड़ा और स्मार्ट अपग्रेड माना जा रहा है। इसमें बेहतर तर्क शक्ति, लंबी बातचीत की समझ, और भ्रम की स्थिति को कम करने जैसे सुधार मिल सकते हैं। GPT-5 को ज्यादा टूल-अवेयर बनाने पर भी जोर हो सकता है, यानी यह जटिल और बहु-चरणीय टास्क को समझकर पूरा करने में ज्यादा सक्षम हो सकता है। गणित, कोडिंग और रिसर्च जैसे प्रोफेशनल कामों में भी इसकी सटीकता और उपयोगिता पहले से अधिक हो सकती है।