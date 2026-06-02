कोडएक्स के इस्तेमाल में उछाल के बाद OpenAI भारत में बढ़ाएगी निवेश टेक्नोलॉजी Jun 02, 2026

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI भारत में निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसके कोडएक्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। अब देश उसके शीर्ष-5 बाजारों में शामिल हो गया है।

2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 27 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। खास बात यह भी है कि कोडएक्स के एक चौथाई से ज्यादा काम कोडिंग से अलग दूसरे कामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह अब कितना बहुमुखी बन गया है।

कंपनी के एशिया-प्रशांत स्टार्टअप्स के प्रमुख थॉमस जेंग ने ET को बताया, "हम देख रहे हैं कि इसकी स्वीकार्यता में जबरदस्त उछाल आया है। हमने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी दूसरे बाजार के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा क्रेडिट दिए हैं।"