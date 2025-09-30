OpenAI लॉन्च कर सकती है टिक-टॉक जैसा सोशल ऐप, AI वीडियो शेयर कर सकेंगे यूजर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI जल्द ही एक सोशल ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। वायर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह ऐप सोरा 2 वीडियो मॉडल पर आधारित होगा और दिखने में टिक-टॉक जैसा लगेगा। इसमें वर्टिकल वीडियो फीड और स्वाइप-टू-स्क्रॉल नेविगेशन होगा। खास बात यह है कि यूजर्स अपने फोन से कोई फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल AI द्वारा बनाए गए कंटेंट ही दिखाई देंगे।

सीमाएं ऐप की खासियत और सीमाएं वायर्ड का कहना है कि सोरा 2 मॉडल को ऐप में 10 सेकंड तक की वीडियो क्लिप बनाने के लिए तय किया गया है। ऐप के बाहर इसकी सीमा क्या होगी, यह फिलहाल साफ नहीं है। टिक-टॉक ने पहले 15 सेकंड का समय दिया था, लेकिन अब लोग 10 मिनट तक की क्लिप अपलोड कर सकते हैं। नए ऐप में पहचान सत्यापन टूल होगा, जिससे यूजर्स अपनी पहचान जोड़कर अपने वीडियो को सुरक्षित रख पाएंगे।

उपाय पहचान और सुरक्षा उपाय रिपोर्ट के अनुसार, पहचान सत्यापन करने पर सोरा 2 यूजर्स की समानता का इस्तेमाल उनके बनाए वीडियो में कर सकेगा। इससे दूसरे लोग रीमिक्स वीडियो बनाते समय उन्हें टैग कर सकेंगे और उनकी लाइक का भी उपयोग कर पाएंगे। OpenAI हर बार सूचना भेजेगा जब किसी की लाइक या पहचान का इस्तेमाल होगा, चाहे वीडियो ऐप के फीड पर पोस्ट किया गया हो या नहीं। यह फीचर सुरक्षा के लिए खास बनाया गया है।