अपने फोन के स्पीकर कैसे साफ करें?

स्मार्टफोन के स्पीकर में धूल और गंदगी जमने से आवाज धीमी हो सकती है और अंदरूनी पुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे न केवल कॉल की आवाज प्रभावित होती है बल्कि डिवाइस की उम्र भी घट सकती है। बेहतर ध्वनि और लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन पाने के लिए स्पीकर की नियमित सफाई जरूरी है। सही तरीके अपनाने पर आप बिना किसी नुकसान के अपने फोन को साफ और सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 मुलायम ब्रश से हल्की सफाई स्पीकर ग्रिल में जमी धूल हटाने के लिए मुलायम ब्रिसल वाला ब्रश सबसे आसान तरीका है। ब्रश के रेशे नरम हों, ताकि फोन पर खरोंच न आए। स्पीकर के हिस्से पर गोलाकार गति में धीरे-धीरे ब्रश करें। यह तरीका अंदर फंसे कणों को निकालने में मदद करता है। फोन की देखभाल की नियमित प्रक्रिया में इसे शामिल करने से ध्वनि गुणवत्ता बनी रहती है और डिवाइस लंबे समय तक ठीक रहता है।

#2 कम्प्रेस्ड हवा और चिपकने वाली पुट्टी जिद्दी गंदगी हटाने के लिए कम्प्रेस्ड हवा का कैन कारगर होता है। कैन को स्पीकर ग्रिल से कुछ इंच दूर रखें और हल्की हवा के छोटे झोंके दें। बहुत पास से हवा न छोड़ें ताकि नमी न बने। इसके अलावा, चिपकने वाली पुट्टी को हल्का दबाकर ग्रिल पर लगाएं और धीरे से खींचें। यह महीन धूल को भी साफ कर देती है जो ब्रश से छूट सकती है। ये दोनों तरीके तेज और सुरक्षित हैं।