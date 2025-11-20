OpenAI ने शिक्षकों के लिए ChatGPT का खास वर्जन किया लॉन्च, जानिए फीचर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने शिक्षकों के लिए ChatGPT का विशेष वर्जन लॉन्च किया है। ChatGPT फॉर टीचर्स नामक यह टूल K-12 एजुकेटर्स और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बनाया गया है, जहां वे सुरक्षित माहौल में AI का उपयोग कर सकें। कंपनी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म से टीचर्स अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और क्लासरूम में AI के सही उपयोग को समझ पाएंगे। यह जून, 2027 तक अमेरिकी शिक्षकों के लिए मुफ्त है।

खासियत इस वर्जन की खासियत और सुरक्षा फीचर्स OpenAI ने बताया कि यह वर्जन टीचर्स को अधिक उपयोग सीमा, GPT-5.1 ऑटो एक्सेस और सुरक्षित वर्कस्पेस देता है। यह सिस्टम शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ग्रेड जैसी जानकारी को याद रखकर लेसन प्लानिंग को तेज और आसान बनाता है। प्लेटफॉर्म पूरी तरह FERPA नियमों के अनुरूप है, जिससे स्टूडेंट डाटा सुरक्षित रहता है। स्कूलों को एडमिन कंट्रोल भी मिलता है, जिसमें डोमेन क्लेम करना और SAML SSO लॉगिन जैसी सुविधाएं शामिल हैं ताकि डाटा पर पूरा नियंत्रण रहे।

फीचर्स टूल के फीचर्स और कस्टमाइजेशन विकल्प टीचर्स इस वर्जन में कस्टम GPT बना सकते हैं और उन्हें सहकर्मियों के साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही चैटबॉट को गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट 365 और कैनवा जैसे ऐप्स से जोड़ा जा सकता है, जिससे काम आसान हो जाता है। वर्कस्पेस उदाहरण प्रॉम्प्ट भी दिखाता है, जिससे नए यूजर्स को शुरुआती सहायता मिलती है। इमेज जेनरेशन, सर्च और फाइल अपलोड जैसे फीचर्स इसे ChatGPT के सामान्य वर्जन से ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं।