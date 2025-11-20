क्लाउडफ्लेयर और अमेजन वेब सर्विसेज डाउन, बड़ी संख्या में यूजर्स हुए प्रभावित

क्लाउडफ्लेयर और अमेजन वेब सर्विसेज डाउन, बड़ी संख्या में यूजर्स हुए प्रभावित
क्या है खबर?
अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और क्लाउडफ्लेयर आज (20 नवंबर) भी तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे कई इलाकों में सैकड़ों यूजर्स को ऑनलाइन सर्विसेज में दिक्कतें आ रही हैं। क्लाउडफ्लेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर कई वेबसाइटें पूरी तरह या आंशिक रूप से इनएक्सेसिबल रहीं। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, आज सुबह 07:52 बजे अमेरिका में क्लाउडफ्लेयर के लिए 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, जिससे साफ है कि तकनीकी समस्या अभी भी जारी है।
दिक्कतें
यूजर्स को कई प्रकार की दिक्कतें
रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी सर्वर कनेक्शन, वेबसाइट लोडिंग और होस्टिंग से जुड़ी समस्याओं में हुई। इसी दौरान AWS में भी दिक्कतों की रिपोर्ट बढ़ी और लगभग 340 यूजर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। खास तौर पर यूस-ईस्ट-1, यूस-ईस्ट-2 और यूस-वेस्ट-2 रीजन में यूजर्स को अधिक समस्या का सामना करना पड़ा। इससे यह संकेत मिला कि कई बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म एक साथ अस्थिरता से गुजर रहे हैं।
असर
अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी असर
क्लाउडफ्लेयर और AWS की समस्याओं के साथ-साथ कई दूसरे प्लेटफॉर्म भी प्रभावित हुए हैं। डाउनडिटेक्टर पर स्टीम के लिए आज सुबह करीब 07:48 बजे 450 से अधिक रिपोर्ट्स दर्ज की गईं। अधिकांश यूजर्स ने सर्वर कनेक्शन और वेबसाइट से जुड़ी दिक्कतें बताईं। इससे पहले, एक्स और ChatGPT जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी प्रभावित हुए थे, जब क्लाउडफ्लेयर के सिस्टम में एक छिपे बग ने कई ग्लोबल सर्विसेज को प्रभावित किया था।
कारण
क्लाउडफ्लेयर की माफी और कारण
क्लाउडफ्लेयर ने हफ्ते की शुरुआत में आउटेज को स्वीकार करते हुए माफी मांगी है। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने बताया कि एक छिपा हुआ बग, जो बॉट मिटिगेशन सिस्टम से जुड़ा था, रूटीन अपडेट के बाद सक्रिय हो गया और इससे सर्विस क्रैश हो गई। उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों और इंटरनेट कम्युनिटी दोनों को परेशानी हुई। कंपनी ने बताया कि तब से सर्विस बहाल की जा चुकी हैं, लेकिन ट्रैफिक बढ़ोतरी ने सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डाला था।