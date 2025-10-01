OpenAI ने सोरा 2 मॉडल और AI वीडियो के लिए इंस्टाग्राम जैसा ऐप किया लॉन्च

OpenAI ने टेक्स्ट से वीडियो बनाने वाले सोरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का नया वर्जन सोरा 2 लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल गूगल के वीओ-3 का सीधा मुकाबला करेगा। OpenAI का कहना है कि यह मॉडल पुराने वीडियो जनरेशन मॉडल्स से बेहतर काम कर सकता है और इसमें भौतिकी के नियमों का पालन करना आसान है, जिससे वीडियो अधिक रियलिस्टिक बनते हैं। कंपनी ने इसके साथ iOS पर एक नया सोशल मीडिया ऐप भी पेश किया है।

खासियत सोरा 2 की खासियत क्या है? सोरा 2 में नियंत्रणीयता और जटिल निर्देशों का पालन करना आसान है। यह रियलिस्टिक, सिनेमैटिक और एनीमे शैलियों में वीडियो बना सकता है। वीओ-3 की तरह यह बैकग्राउंड नॉइज, स्पीच और साउंड इफेक्ट भी उत्पन्न करता है। सोरा 2 वीडियो में सीधे मनुष्यों या अन्य वास्तविक वस्तुओं को सम्मिलित कर सकता है। OpenAI का कहना है कि मॉडल पूर्ण नहीं है और इसमें अभी कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यह वीडियो बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

ऐप नया सोरा ऐप हुआ लॉन्च OpenAI ने सोरा 2 के साथ iOS पर सोरा नामक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। इसमें 'अपलोड योरसेल्फ' फीचर है, जिससे यूजर्स खुद या दोस्तों को वीडियो में शामिल कर सकते हैं। यूजर्स दूसरे लोगों के वीडियो बना और रीमिक्स कर पाएंगे। ऐप में अनुकूलन योग्य फीड है, जहां नए वीडियो खोजने और अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट देखने की सुविधा है। कैमियो फीचर वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद किसी भी दृश्य में प्रवेश की अनुमति देता है।