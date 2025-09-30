OpenAI ने ChatGPT के लिए लॉन्च किया पैरेंटल कंट्रोल, जानिए क्या मिलेगी सुविधा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने वेब और मोबाइल पर ChatGPT के लिए पैरेंटल कंट्रोल फीचर शुरू कर दी है। इस कंट्रोल से माता-पिता और बच्चों को अपने अकाउंट को लिंक करके अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों का विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। यह कदम एक किशोर के माता-पिता की ओर से दायर मुकदमे के बाद उठाया गया है, जिसने उनके बेटी की आत्महत्या के लिए कंपनी के चैटबॉट को जिम्मेदार ठहराया गया था।
सुविधा
पैरेंटल कंट्रोल में मिलेंगी ये सुविधाएं
OpenAI ने कहा कि इस फीचर में माता-पिता और बच्चों के ChatGPT अकाउंट एक-दूसरे से लिंक होंगे। पैरेंटल कंट्रोल तब ही एक्टिव होगा, जब बच्चे इसका इनविटेशन माता-पिता को भेजेंगे और वे इसे स्वीकार करेंगे। इसके जरिए अभिभावक वह समय भी निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें वे बच्चों को चैटबॉट का उपयोग नहीं करने देना चाहते। इस दौरान वॉयस मोड के साथ-साथ इमेज जनरेशन और एडिटिंग नहीं हो पाएगी। माता-पिता के पास किशोरों की चैट ट्रांसक्रिप्ट तक पहुंच नहीं होगी।
सचेत
जोखिम होने पर अभिभावकों को मिलेगी सूचना
AI कंपनी के अनुसार, दुर्लभ मामलों में, जहा सिस्टम और प्रशिक्षित समीक्षक किसी गंभीर सुरक्षा जोखिम के संकेत पाते हैं, तो माता-पिता को किशोर की सुरक्षा के लिए आवश्यक जानकारी ही दी जा सकती है। साथ ही अगर कोई किशोर अकाउंट अनलिंक करता है तो अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। दूसरी तरफ कंपनी यूजर की आयु का पूर्वानुमान लगाने का सिस्टम भी ला रही है, जो यह पता लगाने में मदद करेगा कि वह 18 वर्ष का है या नहीं।