OpenAI ने ChatGPT के लिए लॉन्च किया पैरेंटल कंट्रोल, जानिए क्या मिलेगी सुविधा 

सुविधा

पैरेंटल कंट्रोल में मिलेंगी ये सुविधाएं

OpenAI ने कहा कि इस फीचर में माता-पिता और बच्चों के ChatGPT अकाउंट एक-दूसरे से लिंक होंगे। पैरेंटल कंट्रोल तब ही एक्टिव होगा, जब बच्चे इसका इनविटेशन माता-पिता को भेजेंगे और वे इसे स्वीकार करेंगे। इसके जरिए अभिभावक वह समय भी निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें वे बच्चों को चैटबॉट का उपयोग नहीं करने देना चाहते। इस दौरान वॉयस मोड के साथ-साथ इमेज जनरेशन और एडिटिंग नहीं हो पाएगी। माता-पिता के पास किशोरों की चैट ट्रांसक्रिप्ट तक पहुंच नहीं होगी।