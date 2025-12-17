OpenAI ने इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल किया लॉन्च, जानिए क्या है इसकी खासियत 

OpenAI ने आज अपना नया फ्लैगशिप इमेज जेनरेशन मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और बेहतर है। यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। OpenAI इस मॉडल के जरिए कंज्यूमर और बिजनेस दोनों यूजर्स को बेहतर अनुभव देना चाहती है। नया मॉडल ChatGPT में इमेज बनाने और एडिट करने की सुविधा को और आसान बनाता है।

खासियत तेज स्पीड और बेहतर एडिटिंग इसकी बड़ी खासियत कंपनी के मुताबिक नया इमेज मॉडल पहले के मुकाबले 4 गुना तेजी से तस्वीरें बना सकता है। इसमें ज्यादा सटीक इमेज एडिटिंग की सुविधा दी गई है, जिससे यूजर छोटी-छोटी डिटेल भी आसानी से बदल सकते हैं। OpenAI का कहना है कि यह फीचर इमेज जेनरेशन को ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव बनाएगा। यूजर अब सिर्फ नई इमेज ही नहीं, बल्कि पुरानी तस्वीरों को भी बेहतर तरीके से एडिट कर सकेंगे।

आउटपुट डिटेल्ड निर्देश और बेहतर आउटपुट पर फोकस OpenAI का कहना है कि नया इमेज बनाने वाला मॉडल यूजर के निर्देशों को और बेहतर तरीके से समझता है। इससे लाइटिंग, कंपोजिशन और चेहरे जैसी डिटेल में ज्यादा सटीकता मिलती है। कंपनी के अनुसार, आने वाले समय में इसमें और सुधार किए जाएंगे। अलग-अलग भाषाओं में बेहतर आउटपुट, ज्यादा साफ तस्वीरें और बारीक एडिटिंग जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी, ताकि यूजर को अपनी कल्पना के करीब नतीजे मिल सकें।

