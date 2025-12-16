2026 में क्यों और महंगा हो सकता है स्मार्टफोन? यहां जानिए वजह
क्या है खबर?
अगर आपको लग रहा है कि स्मार्टफोन लगातार महंगे होते जा रहे हैं, तो आने वाला साल और मुश्किल हो सकता है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में स्मार्टफोन खरीदना खासकर बजट और मिड-रेंज ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। बढ़ती लागत के कारण फोन की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा, जो कम दाम में अच्छे फीचर वाला स्मार्टफोन तलाशते हैं।
बिक्री
कम बिकेंगे स्मार्टफोन
रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में दुनियाभर में स्मार्टफोन की बिक्री करीब 2 प्रतिशत घट सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स का महंगा होना है। चिप, मेमोरी और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ रही है। जब लागत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ता है और बजट और मिड-रेंज सेगमेंट फोन सस्ते रखना मुश्किल हो जाता है।
असर
बजट और मिड-रेंज फोन पर ज्यादा असर
सबसे ज्यादा असर 200 डॉलर (लगभग 18,000 रुपये) से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर पड़ने की उम्मीद है। इन फोन्स की बनाने की लागत हाल के समय में काफी बढ़ गई है। मिड-रेंज और प्रीमियम फोन भी इससे नहीं बच पाए हैं। मेमोरी और नई तकनीक की बढ़ती मांग के कारण कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इससे कंपनियां या तो दाम बढ़ाएंगी या सस्ते मॉडल कम लॉन्च करेंगी, जिससे विकल्प और सीमित होंगे।
हालात
ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा हालात?
आने वाले समय में ग्राहकों को कम बजट ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। कुछ कंपनियां फीचर्स में कटौती कर सकती हैं, जबकि कुछ महंगे मॉडल पर ज्यादा जोर देंगी। बड़े ब्रांड इस स्थिति से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं, लेकिन आम खरीदार के लिए फोन खरीदना महंगा सौदा बन सकता है। कुल मिलाकर, नया स्मार्टफोन लेने के लिए अब ज्यादा बजट तैयार रखना पड़ सकता है और खरीदारी से पहले सोच बढ़ेगी।