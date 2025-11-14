OpenAI ने ChatGPT में शुरू किया ग्रुप चैट फीचर, जानिए कैसे करें उपयोग

उपयोग

ग्रुप चैट का उपयोग कैसे करें?

यूजर ChatGPT ऐप में नए लोगों के आइकन पर टैप करके ग्रुप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एक लिंक मिलता है, जिससे कोई भी फ्री या पेड यूजर चैट में शामिल हो सकता है। एक ग्रुप में 20 लोग जुड़ सकते हैं। अगर चाहें तो पुरानी निजी चैट को ग्रुप में बदल सकते हैं। हर सदस्य प्रोफाइल फोटो, नाम और यूजरनेम सेट कर सकता है। AI टैग करने पर जवाब देता है और इमोजी से प्रतिक्रिया दे सकता है।