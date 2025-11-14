OpenAI ने ChatGPT में शुरू किया ग्रुप चैट फीचर, जानिए कैसे करें उपयोग
क्या है खबर?
OpenAI ने ChatGPT में नया ग्रुप चैट फीचर लॉन्च किया है, जिससे लोग दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ एक ही बातचीत में जुड़कर योजना बना सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। यह फीचर अभी पायलट रूप में जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और ताइवान में शुरू हुआ है। कंपनी का कहना है कि शुरुआती प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे और देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे यूजर्स को साझा चैट का नया अनुभव मिलेगा।
उपयोग
ग्रुप चैट का उपयोग कैसे करें?
यूजर ChatGPT ऐप में नए लोगों के आइकन पर टैप करके ग्रुप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद एक लिंक मिलता है, जिससे कोई भी फ्री या पेड यूजर चैट में शामिल हो सकता है। एक ग्रुप में 20 लोग जुड़ सकते हैं। अगर चाहें तो पुरानी निजी चैट को ग्रुप में बदल सकते हैं। हर सदस्य प्रोफाइल फोटो, नाम और यूजरनेम सेट कर सकता है। AI टैग करने पर जवाब देता है और इमोजी से प्रतिक्रिया दे सकता है।
सुरक्षा
फीचर की खास बातें और सुरक्षा विकल्प
ग्रुप चैट GPT-5.1 ऑटो मॉडल का उपयोग करती है, जो हर यूजर के अनुसार अलग जवाब देती है। वेब सर्च, फाइल शेयरिंग, इमेज अपलोड और इमेज जनरेशन जैसी सुविधाएं भी सीधे ग्रुप में मिलती हैं। OpenAI का कहना है कि इस मोड में निजी मेमोरी लागू नहीं होगी और चैट कंटेंट सेव नहीं होगा। नाबालिग जुड़ने पर संवेदनशील कंटेंट फिल्टर अपने-आप चालू हो जाते हैं। यह फीचर अभी परीक्षण में है और जल्द ही वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा।