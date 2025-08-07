OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5 किया लॉन्च, यहां जानिए इसकी खासियत

OpenAI ने आज (7 अगस्त) अपने नए और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-5 को लॉन्च कर दिया है। GPT-5 को GPT-4 और GPT-4o से बड़ा, तेज, अधिक समझदार और शक्तिशाली अपग्रेड बताया गया है, जिसमें मल्टीमॉडल क्षमताएं और बेहतर सटीकता शामिल हैं। कंपनी ने इस मॉडल की आधिकारिक घोषणा भारतीय समयानुसार आज रात 10:30 बजे एक वर्चुअल इवेंट के जरिए की। यह टेक्स्ट के साथ-साथ तस्वीरों और आवाज को भी एक साथ समझने में सक्षम है।

वर्जन GPT-5 में मिल रहे हैं अलग-अलग वर्जन OpenAI के नए मॉडल GPT-5 में कई नए वर्जन दिए गए हैं, जो अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यह मॉडल ना सिर्फ यूजर्स से बात करता है, बल्कि उनके लिए काम भी कर सकता है, जैसे ऐप बनाना, ईमेल लिखना या कैलेंडर प्लान करना। GPT-5-चैट नाम का वर्जन एंटरप्राइज लेवल की चैटिंग के लिए बनाया गया है। इससे कंपनियां अपने कस्टमर सपोर्ट और बिजनेस टूल्स को AI से और बेहतर बना सकती हैं।

खासियत GPT-5 में है PhD स्तर की विशेषज्ञता GPT-5 को बेहद समझदार और तेज AI मॉडल कहा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह PhD स्तर की विशेषज्ञता के साथ बातचीत कर सकता है। यह न सिर्फ सवालों के जवाब देता है, बल्कि बेहतर तर्क शक्ति, सटीक अनुमान और ज्यादा मानवीय भाषा का इस्तेमाल भी करता है। इसका इस्तेमाल कोडिंग, लेखन और अन्य तकनीकी कामों में किया जा सकता है, जहां यह इंसानों जैसी समझदारी दिखाता है।

तुलना GPT-4 से कितना आगे निकल गया GPT-5? GPT-5, GPT-3 और GPT-4 जैसे पुराने मॉडल्स से कहीं ज्यादा उन्नत माना जा रहा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि GPT-3 हाई स्कूल छात्र जैसा लगा था, GPT-4 कॉलेज छात्र जैसा, लेकिन GPT-5 को इस्तेमाल करते समय ऐसा लगता है कि किसी विषय विशेषज्ञ से बात हो रही है। यह मॉडल पिछले मॉडल्स की तुलना में कम भ्रमित होता है और जवाब देने में ज्यादा सटीक और विश्वसनीय बन गया है।

अन्य खासियत कोडिंग, तर्क और जवाब देने में उन्नत GPT-5 अब पहले से बेहतर तरीके से समस्याओं का हल करता है। यह तर्क के जरिए सोचता है और सटीक उत्तर देने में माहिर है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे जटिल कामों को पूरा करने की क्षमता है। इसकी संवाद शैली अब और इंसानी लगती है। OpenAI का कहना है कि GPT-5 को इस तरह तैयार किया गया है कि यह कम गलतियां करे, ज्यादा ईमानदारी से जवाब दे और यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाए।