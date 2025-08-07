स्विगी इंस्टामार्ट से आसुस के लैपटॉप मंगा सकेंगे ग्राहक, 10 मिनट में मिलेगी डिलीवरी
क्या है खबर?
स्विगी की क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट ने अब ताइवान की टेक कंपनी आसुस के साथ साझेदारी की है, जिससे ग्राहक अब केवल 10 मिनट में लैपटॉप मंगा सकते हैं। यह पहल क्विक कॉमर्स बाजार में तेजी से जगह बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इंस्टामार्ट पर उपलब्ध आसुस के लैपटॉप 33,990 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदे जा सकते हैं। कंपनी का फोकस उपभोक्ता और गेमिंग लैपटॉप को तेजी से ग्राहकों तक पहुंचाने पर है।
शहर
इन शहरों में मिलेगी सुविधा
यह नई सेवा फिलहाल देश के 6 बड़े मेट्रो शहरों में शुरू की गई है। ग्राहक अब दिल्ली-NCR, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता जैसे शहरों में इंस्टामार्ट के जरिए लैपटॉप मंगा सकते हैं। आसुस का कहना है कि शहरी इलाकों में तेज डिलीवरी की मांग लगातार बढ़ रही है और लोग अब फैसले डिलीवरी की गति के आधार पर लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस पहल की शुरुआत की है।
एक्सेसरीज
एक्सेसरीज भी कर सकेंगे ऑर्डर
आसुस ने पिछले साल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी एक्सेसरीज की बिक्री शुरू की थी और अब कंपनी अपनी पूरी उत्पाद श्रृंखला इंस्टामार्ट पर लाने की योजना पर काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर ग्राहक इंस्टामार्ट से आसुस लैपटॉप खरीदते हैं, तो वे उससे जुड़ी एक्सेसरीज (कीबोर्ड, माउस आदि) भी उसी प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। यह उपभोक्ताओं को एक आसान और तेज खरीदारी अनुभव देगा।
मॉडल्स
ये मॉडल्स हैं उपलब्ध
स्विगी इंस्टामार्ट पर फिलहाल 3 आसुस लैपटॉप मॉडल उपलब्ध हैं। इनमें 2 कंज्यूमर नोटबुक आसुस वीवोबुक गो 15 (33,990 रुपये) और वीवोबुक 15 (50,990 रुपये) हैं, जो हल्के और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आते हैं। इसके अलावा, TUF F16 नाम का एक गेमिंग लैपटॉप भी पेश किया गया है, जिसमें इंटेल कोर i5 प्रोसेसर और RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है। यह मॉडल गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है।