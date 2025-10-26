OpenAI विकसित कर रहा जनरेटिव म्यूजिक टूल, जानिए किस काम आएगा   

OpenAI जनरेटिव म्यूजिक टूल विकसित कर रही है

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI एक नए टूल पर काम कर रही है, जो टेक्स्ट और ऑडियो प्रॉम्प्ट के आधार पर म्यूजिक तैयार करेगा। सूत्रों के अनुसार, इस तरह के टूल का इस्तेमाल मौजूदा वीडियो में म्यूजिक जोड़ने या किसी मौजूदा वोकल ट्रैक में वाद्ययंत्र का संगत जोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ऐसा टूल कब लॉन्च करने की योजना बना रही है या यह एक अलग उत्पाद के रूप में उपलब्ध होगा।