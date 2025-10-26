LOADING...
OpenAI विकसित कर रहा जनरेटिव म्यूजिक टूल, जानिए किस काम आएगा   
OpenAI जनरेटिव म्यूजिक टूल विकसित कर रही है

OpenAI विकसित कर रहा जनरेटिव म्यूजिक टूल, जानिए किस काम आएगा   

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 26, 2025
10:20 am
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI एक नए टूल पर काम कर रही है, जो टेक्स्ट और ऑडियो प्रॉम्प्ट के आधार पर म्यूजिक तैयार करेगा। सूत्रों के अनुसार, इस तरह के टूल का इस्तेमाल मौजूदा वीडियो में म्यूजिक जोड़ने या किसी मौजूदा वोकल ट्रैक में वाद्ययंत्र का संगत जोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ऐसा टूल कब लॉन्च करने की योजना बना रही है या यह एक अलग उत्पाद के रूप में उपलब्ध होगा।

तैयारी 

यह चल रही तैयारी 

द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI जुइलियार्ड स्कूल के कुछ छात्रों के साथ मिलकर प्रशिक्षण डाटा प्रदान करने के लिए म्यूजिक के अंकों की व्याख्या करने पर काम कर रहा है। उसने पहले भी जनरेटिव म्यूजिक मॉडल लॉन्च किए हैं, लेकिन ये ChatGPT के लॉन्च से पहले के हैं। हाल ही में कंपनी टेक्स्ट-टू-स्पीच और स्पीच-टू-टेक्स्ट पर केंद्रित ऑडियो मॉडल विकसित कर रही है। जनरेटिव म्यूजिक मॉडल बनाने वाली अन्य कंपनियों में गूगल और सनो भी शामिल हैं।

चुनौती 

कंपनी के सामने रहेगी यह चुनौती 

OpenAI ने पहले भी 2020 ज्यूकबॉक्स प्रोजेक्ट के माध्यम से म्यूजिक AI के साथ प्रयोग किए हैं, लेकिन यह नया टूल व्यावसायिक व्यवहार्यता के उद्देश्य से एक अधिक परिष्कृत प्रयास प्रतीत होता है। इस विकास के कारण उसका सीधा मुकाबला सुनो और उडियो जैसे स्टार्टअप्स से होगा, जो पहले से ही रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका (RIAA) के कॉपीराइट मुकदमों में उलझे हुए हैं। सैम ऑल्टमैन की कंपनी को भी इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।