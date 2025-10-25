LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / IRCTC की वेबसाइट और ऐप हुई बहाल, ठप होने से टिकट बुक में आई परेशानी 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 25, 2025
05:37 pm
क्या है खबर?

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट और ऐप शनिवार (25 अक्टूबर) सुबह ठप हुई समस्या अब ठीक हो गई है। इससे यात्रियों को छठ पूजा की यात्रा के लिए टिकट बुक करने में परेशानी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी शिकायतें ऑनलाइन साझा की हैं। IRCTC ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से उनकी ई-क्वेरी ईमेल ID के जरिए संपर्क करने को कहा है।

शिकायत 

यूजर्स ने की ये शिकायत

डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार सुबह 9:55 बजे IRCTC की वेबसाइट के बंद होने के 103 मामले सामने आए, जो दोपहर 1:55 बजे घटकर 14 रह गए। निगम की ऐप में लगभग 51 फीसदी आउटेज दिखाया, जबकि 46 फीसदी रिपोर्ट वेबसाइट के बारे में थी। जब एक यूजर ने दोपहर बाद 3:11 बजे इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया तो IRCTC ने जवाब दिया कि ऐप और वेबसाइट ठीक काम कर रहे हैं।

प्रतिक्रिया 

यूजर्स ने क्या दी प्रतिक्रिया?

कई उपयोगकर्ता IRCTC ऐप या वेबसाइट का उपयोग करके तत्काल टिकट बुक करने में आने वाली समस्याओं की भी शिकायत की है। एक यूजर ने लिखा है, "लगातार 6 दिनों से तत्काल टिकट बुक करते समय अनुरोध संसाधित नहीं हो पा रहा है।" इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, "एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते मुझे लगता है कि IRCTC तत्काल बुकिंग सिर्फ वेबसाइट की धीमी गति की समस्या नहीं है, यह एक आर्किटेक्चर समस्या है।"