IRCTC की वेबसाइट और ऐप हुई बहाल, ठप होने से टिकट बुक में आई परेशानी 

IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन होने से लोगों को टिकट बुक करने में परेशानी हुई

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट और ऐप शनिवार (25 अक्टूबर) सुबह ठप हुई समस्या अब ठीक हो गई है। इससे यात्रियों को छठ पूजा की यात्रा के लिए टिकट बुक करने में परेशानी झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी शिकायतें ऑनलाइन साझा की हैं। IRCTC ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों से उनकी ई-क्वेरी ईमेल ID के जरिए संपर्क करने को कहा है।