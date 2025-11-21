OpenAI ने ChatGPT का ग्रुप चैट फीचर सभी यूजर्स के लिए किया पेश
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने हाल ही में ChatGPT यूजर्स के लिए ग्रुप चैट फीचर पेश किया था अब कंपनी इस फीचर को दुनियाभर के सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर रही है। पहले इसे जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और ताइवान में टेस्ट किया गया था। सफल टेस्टिंग के बाद अब ChatGPT फ्री, गो, प्लस और प्रो प्लान वाले सभी लॉग-इन यूजर्स को यह सुविधा मिलने लगी है।
काम
ऐसे काम करता है नया ग्रुप चैट फीचर
इस फीचर में यूजर्स चैट शुरू करते समय दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं और एक चैट में अधिकतम बीस लोग शामिल हो सकते हैं। लोग अपने पहले से बने ChatGPT अकाउंट से जुड़ सकते हैं या फिर इनवाइट लिंक के जरिए नया अकाउंट बनाकर शामिल हो सकते हैं। यूजर्स एक साथ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, एक-दूसरे के मैसेज पर रिएक्ट कर सकते हैं और चैट में सहयोगी तरीके से काम कर सकते हैं।
सुरक्षा
सुरक्षा और नियंत्रण से जुड़ी खास बातें
OpenAI का कहना है कि ग्रुप चैट में होने वाली बातचीत ChatGPT की मेमोरी में सेव नहीं होती है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि चैट क्रिएटर को छोड़कर कोई भी किसी सदस्य को चैट से हटा सकता है। यह फीचर जानबूझकर सरल रखा गया है, ताकि यूजर्स बिना किसी जटिल सेटिंग के आसानी से बातचीत कर सकें। ग्रुप चैट का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में मिलकर काम करने का अनुभव देना है।
चुनौती
चैट फीचर से सोशल प्लेटफॉर्म्स को चुनौती
OpenAI पहले भी सोशल फीचर्स पर काम कर चुकी है और इसी साल कंपनी के एक्स जैसे टेक्स्ट-बेस्ड फीड पर काम करने की खबरें आई थीं। हालांकि, वह प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने दूसरे तरीकों से सोशल ऐप्स को टक्कर दी है। ChatGPT की ग्रुप चैट मैसेंजर जैसी ऐप की जगह तो नहीं लेगी, लेकिन यह लोगों को एक नया और आसान AI चैटिंग अनुभव जरूर देती है।