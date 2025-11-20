ISRO पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के करीब, 3 देश ही हासिल कर पाए हैं ये मुकाम
क्या है खबर?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान को लॉन्च करने के करीब है। ISRO की टीम कई जगहों पर टेस्ट कर रही है और हर सिस्टम को ध्यान से जांचा जा रहा है। न्यूज18 से बातचीत में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ने कहा कि तैयारियां बहुत मजबूत हैं और यह मिशन भारत को उसकी पहली मानव स्पेसफ्लाइट के ऐतिहासिक लक्ष्य के बेहद करीब ला रहा है।
ट्रेनिंग
नायर की ट्रेनिंग और भारत की बढ़ती स्पेस क्षमता
नायर का मानना है कि गगनयान मिशन भारत को दुनिया के टॉप स्पेस देशों की सूची में शामिल करेगा। मिशन सफल होने पर भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा। नायर 3,000 घंटे से अधिक उड़ान भर चुके हैं और कई संस्थानों से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। उनकी तैयारी में मेडिकल टेस्ट, फ्लाइट सिमुलेटर, जीरो G फ्लाइट्स और सर्वाइवल ट्रेनिंग अभ्यास शामिल रहे। उन्होंने माइंडसेट और अनुशासन को इस मिशन की सबसे बड़ी जरूरत बताया।
योजना
आगे के बड़े टेस्ट और मिशन की लॉन्च योजना
ISRO 2027 में गगनयान की पहली मानवयुक्त उड़ान का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस समय कई सेंटरों पर एयर और ग्राउंड टेस्ट जारी हैं। हाल ही में झांसी में पैराशूट टेस्ट सफल हुआ, जिसमें सुरक्षित लैंडिंग के लिए पैराशूट सिस्टम की जांच की गई। अगले साल की शुरुआत में बिना क्रू वाली G1 फ्लाइट लॉन्च होगी और फिर TV-D02 नाम का एक और टेस्ट मिशन किया जाएगा। इन चरणों के बाद गगनयान अपने अंतिम मिशन की ओर बढ़ेगा।