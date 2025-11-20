ISRO पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के करीब, 3 देश ही हासिल कर पाए हैं ये मुकाम

ISRO पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के करीब

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:24 pm Nov 20, 2025

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वह अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान को लॉन्च करने के करीब है। ISRO की टीम कई जगहों पर टेस्ट कर रही है और हर सिस्टम को ध्यान से जांचा जा रहा है। न्यूज18 से बातचीत में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ने कहा कि तैयारियां बहुत मजबूत हैं और यह मिशन भारत को उसकी पहली मानव स्पेसफ्लाइट के ऐतिहासिक लक्ष्य के बेहद करीब ला रहा है।