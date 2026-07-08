OpenAI के GPT-5.6, टेरा और लूना को मिली लॉन्च की मंजूरी

अधिकारियों ने नियामकों और ट्रंप प्रशासन को दी जानकारी

इस लॉन्च को लेकर कंपनी ने अमेरिकी नियामकों के साथ मिलकर काम किया। इसके लिए उसने अपनी एक तकनीकी टीम को सप्ताहों तक वाशिंगटन DC में रखा, जिसने समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया और उनके सवालों के जवाब दिए।

उन्होंने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से भी AI के नए नियमों पर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान कंपनी ने सरकार को थोड़ी इक्विटी हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव भी दिया था।