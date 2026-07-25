OpenAI का नया ChatGPT वर्क संभालेगा दफ्तर के सारे काम

OpenAI ने हाल ही में ChatGPT वर्क नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल लॉन्च किया है। इसे दफ्तर के कामकाज को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।

अब आपको अलग-अलग जगहों से जानकारी कॉपी-पेस्ट करने या फाइल्स ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। यह टूल खुद जीमेल, स्लैक, गूगल ड्राइव और सेल्सफोर्स से जरूरी जानकारी निकाल लेगा।

यह मुश्किल कामों को भी चरण-दर-चरण पूरा करता है। आप बस अपना लक्ष्य तय कर दीजिए और यह पूरा काम करके दे देगा। यह सिर्फ तब आपसे पूछेगा, जब इसे आपके किसी फैसले की जरूरत होगी।