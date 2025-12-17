OpenAI, गूगल और परप्लेक्सिटी भारतीय यूजर्स के लिए कर रहीं प्रतिस्पर्धा, यह तरीका अपनाया
क्या है खबर?
OpenAI, गूगल और परप्लेक्सिटी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के यूजर्स को आकर्षित करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। वे मुफ्त सर्विस प्रदान कर रही हैं, जिसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में बहुभाषी प्रशिक्षण डाटा के विशाल भंडार को जुटाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। देश 73 करोड़ स्मार्टफोन डिवाइस के साथ दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जबकि औसतन भारतीय 21 गीगाबाइट/महीना डाटा का उपयोग करते हैं।
फ्री सर्विस
हजारों रुपये के प्लान किए नि:शुल्क
कीमत को लेकर सजग यूजर्स को लुभाने के लिए गूगल ने नवंबर में रिलायंस जियो के 5 करोड़ ग्राहकों के लिए अपना 400 डॉलर (करीब 35,000 रुपये) का जेमिनी AI प्रो सब्सक्रिप्शन 18 महीने के लिए मुफ्त देना शुरू किया। OpenAI ने भी ChatGPT गो प्लान को एक साल के लिए मुफ्त कर दिया है, जिसकी कीमत 54 डॉलर (करीब 4,800 रुपये) थी। परप्लेक्सिटी ने प्रो टूल को एयरटेल के यूजर्स के लिए 1 साल के लिए फ्री कर दिया।
वृद्धि
यूजर्स की संख्या में हुआ इजाफा
रॉयटर्स के लिए मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टॉवर की ओर से संकलित डाटा के अनुसार, भारत में ChatGPT के दैनिक एक्टिव यूजर्स की संख्या पिछले सप्ताह तक सालाना आधार पर 607 फीसदी बढ़कर 7.3 करोड़ हो गई है, जो अमेरिका की संख्या से दोगुने से भी अधिक है। इसी प्रकार जेमिनी के यूजर्स की संख्या 15 फीसदी बढ़कर पिछले सप्ताह 1.7 करोड़ हो गई। परप्लेक्सिटी के वैश्विक दैनिक एक्टिव यूजर्स में से एक तिहाई से अधिक भारत में हैं।