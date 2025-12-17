AI कंपनियां प्रशिक्षण डाटा जुटाने के लिए यूजर्स को फ्री सर्विस दे रही हैं

OpenAI, गूगल और परप्लेक्सिटी भारतीय यूजर्स के लिए कर रहीं प्रतिस्पर्धा, यह तरीका अपनाया

क्या है खबर?

OpenAI, गूगल और परप्लेक्सिटी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के यूजर्स को आकर्षित करने के लिए एक अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। वे मुफ्त सर्विस प्रदान कर रही हैं, जिसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में बहुभाषी प्रशिक्षण डाटा के विशाल भंडार को जुटाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। देश 73 करोड़ स्मार्टफोन डिवाइस के साथ दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जबकि औसतन भारतीय 21 गीगाबाइट/महीना डाटा का उपयोग करते हैं।