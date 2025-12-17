ChatGPT के लिए ऑटोमैटिक मॉडल स्विचिंग बंद कर दी गई है

ChatGPT के फ्री यूजर्स को डिफाॅल्ट मिलेगा सरल AI मॉडल, जानिए क्यों हुआ बदलाव

क्या है खबर?

ChatGPT के फ्री और सस्ते गो प्लान के यूजर्स को अब सरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल से चैट करनी होगी, जो डिफाॅल्ट रूप में उपलब्ध होगा। चैटबॉट के रिलीज नोट्स में हाल ही में मिले एक अपडेट के अनुसार, OpenAI ने इन यूजर्स के लिए मॉडल चयन के तरीके में बदलाव किया है। उनके प्रॉम्प्ट अब डिफॉल्ट रूप से GPT-5.2 इंस्टेंट मॉडल को भेजे जाएंगे और अब जटिल प्रश्नों के लिए ऑटोमैटिक एडवांस मॉडल पर नहीं भेजा जाएगा।