ChatGPT के फ्री यूजर्स को डिफाॅल्ट मिलेगा सरल AI मॉडल, जानिए क्यों हुआ बदलाव
क्या है खबर?
ChatGPT के फ्री और सस्ते गो प्लान के यूजर्स को अब सरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल से चैट करनी होगी, जो डिफाॅल्ट रूप में उपलब्ध होगा। चैटबॉट के रिलीज नोट्स में हाल ही में मिले एक अपडेट के अनुसार, OpenAI ने इन यूजर्स के लिए मॉडल चयन के तरीके में बदलाव किया है। उनके प्रॉम्प्ट अब डिफॉल्ट रूप से GPT-5.2 इंस्टेंट मॉडल को भेजे जाएंगे और अब जटिल प्रश्नों के लिए ऑटोमैटिक एडवांस मॉडल पर नहीं भेजा जाएगा।
बदलाव
यह किया गया है बदलाव
11 दिसंबर को जारी एक अपडेट में OpenAI ने बताया कि वह फ्री यूजर्स और ChatGPT गो सब्सक्राइबरों के लिए तर्क संबंधी कार्यों के लिए ऑटोमैटिक मॉडल स्विचिंग को हटा रहा है। पहले चैटबॉट कभी-कभी अपने आप तय कर लेता था कि किसी प्रश्न के लिए गहन तर्क की आवश्यकता है और उसे चुपचाप अधिक शक्तिशाली मॉडल के पास भेज देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बजाय, उनके प्रश्नों का उत्तर GPT-5.2 इंस्टेंट द्वारा दिया जाएगा।
कंट्रोल
यूजर्स को मिलेगा अधिक कंट्रोल
ChatGPT निर्माता कंपनी का कहना है कि यह बदलाव यूजर्स को अधिक नियंत्रण देने के लिए किया गया है। GPT-5.2 इंस्टेंट अधिकांश बातचीत को संभाल लेगा, लेकिन यूजर को लगता है कि उनके प्रश्न के लिए गहन तर्क की आवश्यकता है तो वे अधिक एडवांस थिंकिंग मॉडल का चयन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें हर बार इसका उपयोग करने के लिए टूल्स मेनू से थिंकिंग को मैनुअल रूप से चुनना होगा।