OpenAI की सभी डिवाइसेज में ChatGPT को जोड़ने की योजना

OpenAI की सभी डिवाइसेज में ChatGPT को जोड़ने की योजना
OpenAI चाहती है कि ChatGPT स्मार्ट ग्लासेज जैसी पहनने वाली चीजों पर भी चले। इसका मकसद है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट हमेशा आपके साथ रहे, जब भी आपको उसकी जरूरत हो।
AI स्टार्टअप के अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमेन ने न्यूयॉर्क में इस विजन को साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि ChatGPT के आने वाले वर्जन सभी तरह के डिवाइसेज पर काम करेंगे। यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे आयरन मैन मूवी में जार्विस होता है, जो रोजमर्रा के कामों में आपका हाथ बंटाता है।
वियरेबल्स के लिए बना रही खास API
इस विजन को सच करने के लिए OpenAI वियरेबल डिवाइसेज के लिए खास API बना रहा है। इन API की मदद से ChatGPT हमेशा जुड़ा रहेगा और कैमरे का इस्तेमाल करके और भी स्मार्ट तरीके से बातचीत कर पाएगा। ब्रॉकमेन ने एक ऐसी समस्या के लिए नए हार्डवेयर की योजनाओं का भी जिक्र किया, जो अभी तक ठीक से हल नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई हैं।
जहां एक तरफ OpenAI को बड़ी टेक कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है और उन्हें प्राइवेसी और सुरक्षा की चिंताओं को भी संभालना है, वहीं दूसरी तरफ, कंपनी वियरेबल AI को उपयोगी और जिम्मेदार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रही है।