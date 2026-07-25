OpenAI की सभी डिवाइसेज में ChatGPT को जोड़ने की योजना

इस विजन को सच करने के लिए OpenAI वियरेबल डिवाइसेज के लिए खास API बना रहा है। इन API की मदद से ChatGPT हमेशा जुड़ा रहेगा और कैमरे का इस्तेमाल करके और भी स्मार्ट तरीके से बातचीत कर पाएगा। ब्रॉकमेन ने एक ऐसी समस्या के लिए नए हार्डवेयर की योजनाओं का भी जिक्र किया, जो अभी तक ठीक से हल नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई हैं।

जहां एक तरफ OpenAI को बड़ी टेक कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है और उन्हें प्राइवेसी और सुरक्षा की चिंताओं को भी संभालना है, वहीं दूसरी तरफ, कंपनी वियरेबल AI को उपयोगी और जिम्मेदार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिख रही है।