OpenAI पर GPT-5 लॉन्च के दौरान भ्रामक डाटा दिखाने का आरोप, CEO ने मांगी माफी

OpenAI ने बीती रात (7 अगस्त) अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-5 को लॉन्च किया। अब कंपनी पर आरोप लग रहा है कि लॉन्च के दौरान OpenAI ने भ्रामक चार्ट दिखाए। लाइव स्ट्रीम में कंपनी ने GPT-5 की क्षमताओं को दिखाने के लिए तुलना वाले कई ग्राफ पेश किए, जो बाद में गलत साबित हुए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर आलोचना तेज हो गई और एक कर्मचारी ने एक्स पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।

ग्राफ चार्ट में नंबर और ग्राफ में मेल नहीं OpenAI पर आरोप है कि उसने कुछ चार्ट में पुराने मॉडलों की तुलना में GPT-5 को जानबूझकर बेहतर दिखाया। एक उदाहरण में, 'कोडिंग डिसेप्शन' नामक स्कोर में GPT-5 को 50 और o3 को 47.4 अंक दिए गए, जो लगभग बराबर हैं, लेकिन ग्राफ में o3 को काफी पीछे दिखाया गया। एक और चार्ट में GPT-5 का स्कोर 74.9 था, GPT-4o का 30.8, फिर भी दोनों को लगभग बराबर लंबाई के ग्राफ में दिखाया गया।

सफाई कंपनी के CEO ने दी सफाई OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने इस गलती को 'मेगा चार्ट स्क्रूअप' कहा और सफाई दी कि चार्ट का सही संस्करण अब ब्लॉग पोस्ट में जोड़ दिया गया है। कंपनी ने माना कि कुछ आंकड़े गलत तरीके से प्रस्तुत हुए, जिससे लोगों को भ्रम हुआ। OpenAI के एक मार्केटिंग कर्मचारी ने एक्स पर लिखा, 'हमने ब्लॉग में चार्ट ठीक कर दिया है दोस्तों, अनजाने में हुए चार्ट अपराध के लिए माफी।' इससे यूजर्स को थोड़ी राहत मिली।