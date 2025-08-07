माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट में शामिल हुआ GPT-5, यूजर्स के लिए ऐसे होगा उपयोगी 

OpenAI के GPT-5 मॉडल के लॉन्च के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स में इस नए AI मॉडल को जोड़ने की घोषणा की है। अब GPT-5, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट, एज्योर AI फाउंड्री, और गिटहब कोपायलट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह लॉन्च एक बड़े स्तर पर एक साथ हुआ है। कोपायलट का नया 'स्मार्ट मोड' यूजर्स को बेहतर सुविधा देता है, जिससे वह कार्य के अनुसार AI मॉडल बदलकर अधिक सटीक और तेज परिणाम पा सकते हैं।

जवाब जटिल सवालों का देगा बेहतर जवाब माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट अब GPT-5 की मदद से जटिल सवालों को अधिक गहराई से समझ सकेगा और लंबी बातचीत के दौरान विषय से भटके बिना जवाब दे पाएगा। यह यूजर्स के संदर्भ को बेहतर तरीके से समझेगा, जिससे संवाद अधिक प्रभावशाली और व्यक्तिगत बन सकेगा। कोपायलट स्टूडियो को भी आज GPT-5 की क्षमताओं से लैस किया गया है, ताकि व्यवसायों को खास काम में और समस्याओं को हल करने में एक स्मार्ट समाधान मिल सके।

बदलाव गिटहब कोपायलट और एज्योर फाउंड्री में भी बदलाव गिटहब कोपायलट की सभी पेड प्लान्स में अब GPT-5 का इस्तेमाल शुरू हो गया है, जिससे डेवलपर्स को कोडिंग में पहले से बेहतर मदद मिल रही है। GPT-5 को खासतौर पर तर्क लगाने, कई चरणों में सोचने और जटिल कोडिंग कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका चैट वर्जन कंपनियों के लिए बनाया गया है, जहां बातचीत के संदर्भ को समझना जरूरी होता है। यह तकनीक स्मार्ट बातचीत और ऑटोमेशन को आसान बनाती है।