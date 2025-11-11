ऑनलाइन मध्यस्थों के लिए सरकार ने SOP जारी की है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटाने होंगे ऑनलाइन आपत्तिजनक फोटो, जारी हुई SOP

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसमें ऑनलाइन मध्यस्थों (इंटरनेट सेवा प्रदाता, सर्च इंजन, होस्टिंग प्रदाता, सोशल मीडिया) को रिपोर्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर गैर-सहमति वाले अंतरंग चित्र (NCII) वाला कंटेंट हटाने या डिसेबल करने का निर्देश दिया है। मध्यस्थों को कार्रवाई की रिपोर्ट देना और गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अंतर्गत आने वाले सहयोग जैसी सरकारी सिस्टम्स के साथ समन्वय करना होगा।