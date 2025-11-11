क्या फेसबुक अपने लाइक बटन को हटा रहा है? जानिए इसमें कितनी है सच्चाई
क्या है खबर?
मेटा अगले साल से थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स पर फेसबुक लाइक और कमेंट बटन बंद कर करने की घोषणा की है। यह 10 फरवरी, 2026 से लागू हो जाएगा। ये ब्लॉग, समाचार साइट्स, शॉपिंग पोर्टल्स और वेबपेजों पर एम्बेडेड सोशल प्लगइंस हैं, जो यूजर को अपने फेसबुक प्रोफाइल का उपयोग करके कंटेंट को लाइक या कमेंट करने की सुविधा देते हैं। इसका मतलब है कि फेसबुक पर पोस्ट, फोटो और वीडियो के लिए लाइक और कमेंट करने की सुविधा जारी रहेगी।
वजह
इस कारण उठाया जा रहा यह कदम
मेटा का कहना है कि यह फैसला उसके डेवलपर टूल्स को सरल और आधुनिक बनाने की योजना का हिस्सा है। ये प्लगइंस एक दशक से भी पहले शुरू किए गए थे, जब वेबसाइट्स जुड़ाव बढ़ाने के लिए फेसबुक इंटीग्रेशन पर काफी हद तक निर्भर थीं। समय के साथ जैसे-जैसे इंटरनेट विकसित हुआ और गोपनीयता के मानदंड बदले, इन प्लगइंस का इस्तेमाल कम होता गया। इस कारण मेटा के लिए पुराने टूल्स को बनाए रखना अब कोई मायने नहीं रखता।
असर
इस बदलाव से क्या होगा असर?
मेटा के डेवलपर अपडेट के अनुसार, 2026 में जब यह बदलाव लागू होगा तो बटन किसी भी वेबसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे बस दिखाई देना बंद कर देंगे। तकनीकी रूप से वे 0x0 पिक्सेल के रूप में रेंडर होंगे, जिसका मतलब है कि वे अदृश्य होंगे, लेकिन कोई एरर या व्यवधान पैदा नहीं करेंगे। डेवलपर्स को तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मेटा बेहतर अनुभव के लिए पुराने प्लगइन कोड को हटाने का सुझाव देता है।