फेसबुक थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स से लाइक बटन हटाने जा रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

क्या फेसबुक अपने लाइक बटन को हटा रहा है? जानिए इसमें कितनी है सच्चाई

क्या है खबर?

मेटा अगले साल से थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स पर फेसबुक लाइक और कमेंट बटन बंद कर करने की घोषणा की है। यह 10 फरवरी, 2026 से लागू हो जाएगा। ये ब्लॉग, समाचार साइट्स, शॉपिंग पोर्टल्स और वेबपेजों पर एम्बेडेड सोशल प्लगइंस हैं, जो यूजर को अपने फेसबुक प्रोफाइल का उपयोग करके कंटेंट को लाइक या कमेंट करने की सुविधा देते हैं। इसका मतलब है कि फेसबुक पर पोस्ट, फोटो और वीडियो के लिए लाइक और कमेंट करने की सुविधा जारी रहेगी।