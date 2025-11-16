एलन मस्क ऑप्टिमस रोबोट को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, जानिए क्या-क्या कहा 

अरबपति एलन मस्क की टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर की गई ताजा भविष्यवाणी ने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने शेयरधारक सम्मेलन के दौरान कहा कि एक दिन इंसान अपने दिमाग को रोबोट ऑप्टिमस में अपलोड कर सकेंगे। उनके अनुसार, आपकी यादों और व्यक्तित्व सहित चेतना की एक डिजिटल कॉपी बनाने और उसे एक रोबोटिक शरीर में स्थानांतरित करने की तकनीक 20 साल से भी कम समय में तैयार हो सकती है।

संभावना मस्क ने जताई यह संभावना सम्मेलन के दौरान जब एक श्रोता ने टेस्ला प्रमुख से पूछा कि क्या ऑप्टिमस कभी मानव चेतना को ग्रहण कर पाएगा तो मस्क ने कहा कि यह तुरंत तो नहीं होगा। उन्होंने कहा, "लेकिन क्या आगे चलकर आप न्यूरालिंक की मदद से किसी के दिमाग का एक अनुमानित स्नैपशॉट ले पाएंगे और फिर उसको ऑप्टिमस बॉडी पर अपलोड कर पाएंगे? मुझे लगता है कि किसी न किसी मोड़ पर यह तकनीक संभव हो ही जाएगी।"

बदलाव रोबोट से मानव सभ्यता में बदलाव का दावा डिजिटल अमरता प्रदान करने की भविष्यवाणी के अलावा मस्क का मानना ​​है कि ऑप्टिमस सभ्यता के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि रोबोट दुनिया के काम करने के तरीके में बदलाव लाकर गरीबी को खत्म करने में मदद कर सकता है। उनका तर्क है कि जब रोबोट कामों को अपने हाथ में ले लेंगे तो लोग जीवनयापन के बजाय रचनात्मकता, शिक्षा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

योजना रोबोट को लेकर क्या है योजना? उन्होंने यह भी कहा है कि टेस्ला का दीर्घकालिक लक्ष्य ऑप्टिमस को इतना किफायती बनाना है कि हर घर में उपलब्ध हो सके। उनका मानना ​​है कि अगर, यह सफल रहा तो ऑप्टिमस जैसे रोबोट ज्यादातर शारीरिक काम संभाल सकते हैं, जिससे लागत में कमी आएगी और वैश्विक उत्पादकता में सुधार होगा। रीयूजेबल रॉकेट से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक असंभव को हकीकत में बदलने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को उनकी बातों पर भरोसा करने को मजबूर करता है।