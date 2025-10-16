कू के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका ने AI म्यूचुअल फोटो शेयरिंग ऐप पिकसी किया लॉन्च

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका की कंपनी बिलियन हार्ट्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऐप पिकसी लॉन्च किया है। इसे दुनिया का पहला म्यूचुअल फोटो शेयरिंग ऐप बताया गया है। इसमें यूजर्स अपने दोस्तों से अपनी ली गई तस्वीरें ऑटोमैटिक पा सकते हैं, लेकिन तभी जब वे अपनी तस्वीरें साझा करें। ऐप दोनों पक्षों की मंजूरी मिलने के बाद अपने आप फोटो साझा करता है और मैन्युअल अपलोड की जरूरत खत्म कर देता है।

तकनीक फोटो शेयरिंग में नई तकनीक पिकसी ऐप में AI तकनीक और फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल किया गया है। यह यूजर की गैलरी स्कैन कर दोस्तों को पहचानता है और उन्हें फोटो शेयरिंग के लिए आमंत्रित करता है। यूजर्स को किसी भी फोटो को साझा करने से पहले 24 घंटे की समीक्षा का विकल्प दिया जाता है। ऐप बैकग्राउंड में काम करता है और नई तस्वीरें पहचानकर फोटो साझा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह आसान बना देता है।

गोपनीयता गोपनीयता पर खास ध्यान पिकसी की सबसे बड़ी खासियत इसका गोपनीयता पर ध्यान है। यह सभी तस्वीरें यूजर के डिवाइस में रखता है और उन्हें एन्क्रिप्टेड रूप में भेजता है। ऐप स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति नहीं देता और यूजर्स कभी भी साझा की गई तस्वीरें वापस ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ऐप की संरचना पूरी तरह 'प्राइवसी-फर्स्ट' है और यह किसी भी यूजर की तस्वीरें अपने सर्वर पर नहीं रखता है।