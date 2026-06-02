एनवीडिया अब रोबोटिक्स में खेलेगी बड़ा दांव, दक्षिण कोरियाई में उछले AI शेयर 

एनवीडिया अब रोबोटिक्स में खेलेगी बड़ा दांव, दक्षिण कोरियाई में उछले AI शेयर
दक्षिण कोरिया के टेक जगत में मंगलवार (2 जून) हलचल मच गई। एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग ने ताइपेई में कंप्यूटैक्स इवेंट में रोबोटिक्स और फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर जोर दिया।
उन्होंने दक्षिण कोरिया को एनवीडिया की वैश्विक योजनाओं में एक अहम खिलाड़ी बताया, जिससे ह्यूमनॉइड रोबोट्स और नेक्स्ट-जनरेशन AI के लिए नई साझेदारियों की उम्मीदें बढ़ गईं।
इन कंपनियों के शेयर हुए तेज
एनवीडिया ने वैश्विक रोबोटिक्स डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करने की बात कही, जिसके बाद डूसन रोबोटिक्स, रोबोस्टार और रोबोटिस जैसी कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे।
SK टेलीकॉम के शेयर भी नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए क्योंकि एनवीडिया के AI निर्माण बढ़ावे में उसकी अहम भूमिका है, वहीं दूसरी तरफ, सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स और LG इनोटेक जैसे कुछ सप्लायर्स के शेयर गिरे क्योंकि निवेशकों को लगा कि उनका मूल्यांकन बहुत ज्यादा है। अब सबकी नजरें हुआंग की आने वाली सियोल विजिट पर टिकी हैं, जहां और साझेदारी होने की उम्मीद है।