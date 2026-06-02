एनवीडिया अब रोबोटिक्स में खेलेगी बड़ा दांव, दक्षिण कोरियाई में उछले AI शेयर 

इन कंपनियों के शेयर हुए तेज

एनवीडिया ने वैश्विक रोबोटिक्स डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करने की बात कही, जिसके बाद डूसन रोबोटिक्स, रोबोस्टार और रोबोटिस जैसी कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे।

SK टेलीकॉम के शेयर भी नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए क्योंकि एनवीडिया के AI निर्माण बढ़ावे में उसकी अहम भूमिका है, वहीं दूसरी तरफ, सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स और LG इनोटेक जैसे कुछ सप्लायर्स के शेयर गिरे क्योंकि निवेशकों को लगा कि उनका मूल्यांकन बहुत ज्यादा है। अब सबकी नजरें हुआंग की आने वाली सियोल विजिट पर टिकी हैं, जहां और साझेदारी होने की उम्मीद है।