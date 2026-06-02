एनवीडिया प्रमुख ने AI के कारण छंटनी के दावों को बताया बेबुनियाद टेक्नोलॉजी Jun 02, 2026

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनियां खत्म नहीं होंगी।

कंप्यूटेक्स इवेंट में उन्होंने बताया कि अभी सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए यह एक शानदार मौका है। उनके मुताबिक, AI से नवाचार और बढ़ेगा, साथ ही ऐसे टूल्स, जो हर स्थिति के हिसाब से ढल सकें उनकी अहमियत और बढ़ जाएगी।

सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनिओफ और SAP के क्रिश्चियन क्लेन जैसे दूसरे बड़े टेक दिग्गज भी यही मानते हैं कि AI तो मदद करने के लिए है, किसी की जगह लेने के लिए नहीं।