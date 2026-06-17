एनवीडिया प्रमुख ने क्यों कहा- अमेरिका AI की दौड़ से हो जाएगा बाहर? टेक्नोलॉजी Jun 17, 2026

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का कहना है कि हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से सहज महसूस करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा टूल है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, भले ही उसे कोडिंग न आती हो।

हाल ही में एक साक्षात्कार में हुआंग ने समझाया कि AI किस तरह से आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है और नई वैज्ञानिक खोजों में भी मदद कर सकता है।

दूसरी ओर, उन्होंने नौकरी छूटने और AI की सुरक्षा से जुड़ी लोगों की चिंताओं को भी स्वीकार किया। उनका मानना है कि जैसे-जैसे AI रोजमर्रा का हिस्सा बनता जा रहा है, समाज को इसके लिए नए नियम और दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत होगी।