एनवीडिया ने AI प्रोजेक्ट के लिए SK ग्रुप के साथ मिलाया हाथ

एनवीडिया और दक्षिण कोरिया की SK ग्रुप ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए 500 अरब डॉलर (करीब 47,000 अरब रुपये) से ज्यादा के एक बड़े प्रोजेक्ट पर हाथ मिलाया है।

इस साझेदारी के तहत, बड़े-बड़े नए डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और अगली जनरेशन के मेमोरी सॉल्यूशंस भी विकसित किए जाएंगे।

एनवीडिया, SK हाईनिक्स के साथ मिलकर भविष्य के AI एप्लीकेशंस के लिए हाई-बैंडविड्थ मेमोरी तैयार करेगा।