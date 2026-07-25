एनवीडिया ने AI प्रोजेक्ट के लिए SK ग्रुप के साथ मिलाया हाथ
टेक्नोलॉजी
एनवीडिया और दक्षिण कोरिया की SK ग्रुप ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए 500 अरब डॉलर (करीब 47,000 अरब रुपये) से ज्यादा के एक बड़े प्रोजेक्ट पर हाथ मिलाया है।
इस साझेदारी के तहत, बड़े-बड़े नए डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और अगली जनरेशन के मेमोरी सॉल्यूशंस भी विकसित किए जाएंगे।
एनवीडिया, SK हाईनिक्स के साथ मिलकर भविष्य के AI एप्लीकेशंस के लिए हाई-बैंडविड्थ मेमोरी तैयार करेगा।
SK टेलीकॉम बनाएगी 2GW का डाटा सेंटर
इस पहल के तहत, SK टेलीकॉम एक नया 2-गीगावाट का AI डाटा सेंटर तैयार करेगा। इस सेंटर में एनवीडिया के वेरा रूबिन चिप्स और SK हाईनिक्स की HBM4 मेमोरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।
कंपनी नेवर और ब्रुकफील्ड के साथ मिलकर नेवर के मौजूदा AI डाटा सेंटर का विस्तार करने पर भी काम कर रही है।