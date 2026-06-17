एंथ्रोपिक के प्रतिबंधित AI मॉडल्स को लेकर बदले शोधकर्ता के विचार टेक्नोलॉजी Jun 17, 2026

एंथ्रोपिक के साइबर सुरक्षा शोधकर्ता निकोलस कार्लिनी ने कंपनी के मिथोस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर अपने विचारों में बदलाव किया है।

पहले वे इसके संभावित खतरों के बारे में चेता रहे थे, लेकिन अब उनका मानना है कि लेटेस्ट AI मॉडल फेबल 5 को कड़े नियंत्रण के साथ जारी किया जाना चाहिए।

यह बदलाव ऐसे समय में आया है, जब कार्लिनी और उनकी टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ इन ताकतवर AI मॉडल्स को सुरक्षित रखने पर चर्चा कर रहे हैं, खासकर तब जब निर्यात पर पाबंदियां लगी हुई हैं।