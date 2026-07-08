ब्रिटेन NHS गर्भाशय कैंसर का पता लगाने के लिए AI ब्लड टेस्ट किया इजाद

ट्रायल में 99 फीसदी सटीक साबित हुआ

पिनपॉइंट मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके 30 ब्लड मार्कर्स की जांच करता है। अपने ट्रायल के दौरान इसने कैंसर होने या न होने की पहचान करने में 99 फीसदी तक सटीकता दिखाई है।

इसका मतलब है कि हर साल करीब 18,000 महिलाएं बेवजह के स्कैन से बच सकती हैं। मिड यॉर्कशायर NHS ट्रस्ट और लीड्स टीचिंग हॉस्पिटल्स जैसे अस्पताल जल्द ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।

NHS की डॉ. ट्रेसी जैक्सन को उम्मीद है कि इससे मरीजों का तनाव कम होगा और उनके इंतजार का समय भी घटेगा। कैंसर रिसर्च UK का कहना है कि अब तक के नतीजे काफी उम्मीद जगाने वाले हैं।