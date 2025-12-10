जीमेल में एक साथ कई ईमेल कैसे डिलीट करें?

जीमेल के इनबॉक्स में रोजाना कई मेल आते हैं, जिन्हें हम डिलीट नहीं कर पाते और वह इकट्ठा होकर ढेर सारे हो जाते हैं। ऐसे में कई बार काम का ईमेल ढूंढने में भी हमें परेशानी होती है। जीमेल का भरा हुआ इनबॉक्स कई बार काफी समय बर्बाद करता है, जिससे का के दौरान दबाव बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि जीमेल में ऐसे टूल हैं, जिनसे आप एक साथ कई ईमेल आसानी से डिलीट कर सकते हैं।

#1 सेलेक्ट ऑल से एक साथ हजारों ईमेल करें डिलीट डेस्कटॉप या लैपटॉप पर जीमेल खोलकर आप बहुत तेजी से हजारों ईमेल हटा सकते हैं। इसके लिए ऊपर बाईं तरफ बने छोटे चेकबॉक्स पर क्लिक करें, जिसके बाद 'सेलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन' का विकल्प दिखेगा। उस पर टैप करें। अब सभी चुने गए मेल एक साथ डिलीट करने के लिए डिलीट या बिन के निशान पर क्लिक कर दें। ईमेल को बड़ी संख्या में डिलीट करने का यह तरीका सबसे तेज और आसान माना जाता है।

#2 प्रमोशन टैब और सर्च फिल्टर से सफाई करें अगर आपका इनबॉक्स ज्यादा प्रमोशनल मेल से भरा है तो आप प्रमोशन या सोशल टैब खोल सकते हैं। यहां सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करें और फिर डिलीट दबा दें, जिससे जरूरी पर्सनल मेल सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा, सर्च बॉक्स में पुराने और बड़े ईमेल खोज सकते हैं और सभी को एक साथ हटा सकते हैं। यह स्टोरेज खाली करने में बहुत मददगार तरीका है और रोजाना सफाई की आदत बनाए।

