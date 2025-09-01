ChatGPT जैसे AI टूल्स के साथ कभी ना साझा करें अपनी ये जानकारियां 

ChatGPT और परप्लेक्सिटी AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म का उपयोग काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूजर्स इनसे सवाल पूछते हैं, ईमेल लिखते हैं और साथी की तरह बातचीत भी करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इनके साथ जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना खतरनाक हो सकता है। निजता का उल्लंघन, पहचान की चोरी और संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग जैसे बड़े खतरे सामने आ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना बेहद जरूरी है।

#1 व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी न साझा करें सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग चैटबॉट को अपना नाम, पता, फोन नंबर या ईमेल बता देते हैं। यह जानकारी जुड़कर आपकी पहचान उजागर कर सकती है। बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल और पासवर्ड जैसी संवेदनशील चीजें साझा करना भी बेहद खतरनाक है। यह डाटा साइबर अपराधियों के हाथ लगने पर धोखाधड़ी और ठगी का कारण बन सकता है। ऐसी जानकारी केवल सुरक्षित और आधिकारिक चैनल पर ही इस्तेमाल करें, AI चैट में नहीं।

#2 स्वास्थ्य, कानूनी और काम से जुड़ा डाटा सुरक्षित रखें अक्सर लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जैसे लक्षण या इलाज के बारे में चैटबॉट से पूछ लेते हैं, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। AI डॉक्टर नहीं होता और गलत सलाह दे सकता है। कानूनी विवादों या अनुबंधों की जानकारी साझा करना भी नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह ऑफिस के गोपनीय दस्तावेज, रणनीतियां या व्यापार रहस्य AI पर डालना जोखिम भरा है। यह डाटा लीक होकर आपकी कंपनी की सुरक्षा और आपकी निजी स्थिति दोनों को खतरे में डाल सकता है।