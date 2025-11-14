नेटफ्लिक्स का नया टीवी मल्टीप्लेयर गेमिंग फीचर, अब फोन से खेल सकेंगे गेम 

नेटफ्लिक्स ने गेमिंग में बड़ा बदलाव करते हुए टीवी पर मल्टीप्लेयर पार्टी गेम्स खेलने की सुविधा शुरू कर दी है। अब यूजर्स अपने फोन को कंट्रोलर बनाकर बोगल पार्टी, लेगो पार्टी, पिक्शनरी: गेम नाइट और टेट्रिस टाइम वॉर्प जैसे गेम टीवी पर सीधे खेल सकेंगे। कंपनी ने कहा कि यह फीचर उन लोगों के लिए है जो परिवार या दोस्तों के साथ घर बैठे आसान और मजेदार गेमिंग अनुभव चाहते हैं।

मॉडल नेटफ्लिक्स का गेमिंग मॉडल अब कैसे बदला? पहले नेटफ्लिक्स का ध्यान मोबाइल गेमिंग और छोटे स्टूडियो पर था, लेकिन अब कंपनी टीवी-आधारित पार्टी गेम्स पर जोर दे रही है। नेटफ्लिक्स 2022 से क्लाउड गेमिंग तकनीक पर काम कर रही थी और 2023 में इसका बीटा टेस्ट भी शुरू हुआ था। नए मल्टीप्लेयर गेम्स के आने से कंपनी उम्मीद कर रही है कि लोग टीवी पर बोर्ड गेम जैसी भावना के साथ एक साथ बैठकर गेम खेलेंगे और प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताएंगे।

गेम चुने गए गेम्स क्यों हो सकते हैं सफल? नेटफ्लिक्स ने वो गेम चुने हैं जो समझने में आसान हों और किसी महंगे कंसोल की जरूरत न पड़े। बोगल पार्टी और पिक्शनरी जैसे गेम पहले से लोकप्रिय बोर्ड गेम हैं, जबकि लेगो पार्टी और टेट्रिस टाइम वॉर्प जैसी टाइटल सरल लेकिन मज़ेदार हैं। हाल के समय में को-ऑप और पार्टी गेम्स की लोकप्रियता बढ़ी है, इसलिए नेटफ्लिक्स का यह फैसला मौजूदा ट्रेंड के मुताबिक सही कदम माना जा रहा है।