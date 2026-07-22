इंसानों की वजह से अब जल्दी आ रही समुद्री बाढ़, अध्ययन में हुआ खुलासा

इंसानों की वजह से अब जल्दी आ रही समुद्री बाढ़, अध्ययन में हुआ खुलासा
नेचर जर्नल में प्रकाशित एक नया अध्ययन बताता है कि इंसानों की गतिविधियों के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ने से साल 1900 से अब तक तटीय इलाकों में आने वाली भयंकर बाढ़ की घटनाएं 4 गुना बढ़ गई हैं। इसके चलते दुनियाभर में ज्वार और तूफानों से होने वाले खतरे और ज्यादा बढ़ गए हैं।
जो बाढ़ 100 साल में एक बार आती थी, वो अब एक इंसान की जिंदगी में कई बार हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है।
जोखिम कम करने पर विचार की जरूरत
1960 के दशक से ही तापमान बढ़ने और जमीन पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तूफान और लहरों की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ आना आसान हो गया है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, बल्कि इंसानी गतिविधियां ही अब इन बदलावों की मुख्य वजह बन गई हैं।
इसीलिए, वे शहरों और योजनाकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वे बाढ़ के जोखिमों पर दोबारा सोचें और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपने इंतजामों को अपडेट करें।