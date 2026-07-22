इंसानों की वजह से अब जल्दी आ रही समुद्री बाढ़, अध्ययन में हुआ खुलासा

1960 के दशक से ही तापमान बढ़ने और जमीन पर जमी बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तूफान और लहरों की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ आना आसान हो गया है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सिर्फ बदकिस्मती नहीं है, बल्कि इंसानी गतिविधियां ही अब इन बदलावों की मुख्य वजह बन गई हैं।

इसीलिए, वे शहरों और योजनाकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वे बाढ़ के जोखिमों पर दोबारा सोचें और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपने इंतजामों को अपडेट करें।